Katolicy boją się kolejnego serialu Netflixa. "Może namieszać w głowie", piszą

Kolejne kontrowersyjne dzieło.





Mesjasz - zwiastun

Nie dalej jak dwa dni temu informowałem Was o chrześcijańskiej petycji, której celem było zdjęcie z platformy Netflix "bluźnierczego" filmu pod tytułem "Pierwsze kuszenie Chrystusa" . Brazylijska produkcja nie jest jedynym dziełem, której istnienie nie w smak jest katolikom. Drugą z nich jest "Mesjasz", który jeszcze przed premierą budził skrajne emocje. Teraz sięgnęły one zenitu. Katolicy piszą na swoich forach, że jest to dzieło "niebezpieczne".swoją premierę miał 1 stycznia tego roku. O ile "Pierwsze kuszenie Chrystusa" przedstawia biblijne postacie w krzywym zwierciadle, to nowszy film stanowi raczej zwykłą opowieść, przeniesioną do współczesnych realiów. Tytułowy Mesjasz jest mężczyzną, który pojawia się na Bliskim Wschodzie w czasach nowożytnych i podaje za tytułowego zbawcę. Dzieło zostało raczej ciepło przyjęte i ma obecnie średnią na poziomie 7,6 na Filmwebie. Mimo to na katolickim forum ZChrystusem.pl wyczytać można wiele recenzji negatywnych.Pod adresem "Mesjasza" padają liczne głosy krytyki, wśród których dostrzec można mówiące o tym, że film może "namieszać w głowie". Inna osoba woli być przezorna i pisze: "Niby ciekawe, ale dla bezpieczeństwa duchowego za oglądanie się nie wezmę." Wyczytać można nawet zarzuty o tym, że z Jezusa robi się superbohatera i jest to coś złego, bowiem nawiązuje do świata fantastyki, "a Jezus już żył, umarł i Zmartwychwstał".Nie tylko polskie środowiska katolickie pozostają zsceptyczne wobec produkcji. Królewska Komisja Filmowa Jordanii zażądała, aby film nie był wyświetlany na terenie tego państwa. Rzecznik Netflixa poinformował jednak o braku formalnej prośby o wstrzymanie emisji, w związku z czym serial jest tam emitowany.Jeśli chcecie wyrobić sobie własną opinię na temat rzeczonej produkcji, to serial Mesjasz obejrzycie na Netflixie, w tym miejscu Źródło: ZChrystusem