Wiemy, kiedy odbędzie się najbliższy Samsung Unpacked

Pojawiła się konkretna data.





Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Do tej pory wiedzieliśmy, że wydarzenie Samsung Unpacked będzie miało miejsce w lutym bieżącego roku. Koreański producent pilnie strzegł jednak dokładniejszych informacji na ten temat. Jak się okazuje… nie tak pilnie.Ktoś się zapewne pospieszył.Jak wiadomo – w Internecie nic nie ginie. Podobnie jest z – wydawałoby się – usuniętym materiałem. Ten szybko został zapisany przez użytkownika „Water8192” na Twitterze. Wideo zostało potem dostrzeżone przez redaktora portalu XDA-Developers, Maxa Weinbacha.Wszystko wskazuje na to, że. Jest to jedna z niewielu informacji, którą można bez problemu wyczytać z teasera. Poza tym możemy ujrzeć na nim dwa różnej wielkości prostokąty – być może są to kontury aparatów w nowych smartfonach?Cóż, tego dowiemy się już niedługo. Z kolei jeśli wszystkie plotki się potwierdzą, to na Samsung Unpacked możemy mieć do czynienia z prawdziwą bombą technologiczną. Na przestrzeni kilku ostatnich dni informowaliśmy Was chociażby o możliwej zapowiedzi Galaxy Fold 2 oraz Galaxy S11 (mówi się, że Samsung może zmienić nieco nazewnictwo i najnowszy telefon z serii Galaxy ochrzcić cyfrą 20). Wydarzenie odbędzie się w San Francisco.Źródło: Twitter