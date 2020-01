Sapkowski osiągnął kolejny sukces. Cieszy mnie to i Was też powinno

Sapkowski w końcu doceniony.





Zastanawiam się co dzieje się teraz w głowie Andrzeja Sapkowskiego, twórcy wiedźmińskiego uniwersum. Umówmy się: początkowo o jego książkach i opowiadaniach wiedzieli jedynie miłośnicy fantastyki i raczej nieliczni czytelnicy książek. Wraz ze sprzedażą praw do stworzenia gier komputerowych CD Projektowi RED i przy ich sporym sukcesie, książkami Sapkowskiego zainteresowało się więcej osób, z całego świata. Oczywiście największyna twórczość polskiego pisarza towarzyszył premierze Wiedźmina 3. Wydaje się jednak, że to dopiero serial Wiedźmin produkcji Netflixa rozpoczął prawdziwy szał na czytanie Wiedźmina.Za sprawą serialu Wiedźmin w grę Wiedźmin 3 na samym tylko Steamie bawi się obecnie więcej osób , niż po jej premierze w 2015 roku. Przy okazji premiery produkcji Netflixa książki Sapkowskiego stały się bestsellerem sklepu Amazon. Teraz sukces Polaka uwidocznił się w prestiżowym zestawieniu bestsellerów The New York Times. Zbiór opowiadań pt. "Ostatnie życzenie" znajduje się obecnie na czwartym miejscu najchętniej kupowanych i czytanych książek. Dość powiedzieć, że przygody Geralta z Rivii są jedyną nowością na liście.Jeśli jakimś cudem wśród Was są osoby, które nie zapoznały się jeszcze z twórczością momentami dość zarozumiałego i zadufanego w sobie, ale bez wątpieniapisarza, to koniecznie powinniście nadrobić zaległości. Wielu zastanawia sięPodpowiem Wam:1. "Droga, z której się nie wraca" (opowiadanie)2. "Ziarno prawdy" (opowiadanie)3. "Mniejsze zło" (opowiadanie)4. "Kraniec świata" (opowiadanie)5. "Ostatnie życzenie" (opowiadanie)6. "Sezon burz" (powieść)7. "Kwestia ceny" (opowiadanie)8. "Wiedźmin" (opowiadanie)9. "Głos rozsądku" (opowiadanie)10. "Granica możliwości" (opowiadanie)11. "Okruch lodu" (opowiadanie)12. "Wieczny ogień" (opowiadanie)13. "Trochę poświęcenia" (opowiadanie)14. "Miecz przeznaczenia" (opowiadanie)15. "Coś więcej" (opowiadanie)16. "Krew elfów" (powieść)17. "Czas pogardy" (powieść)18. "Chrzest ognia" (powieść)19. "Wieża jaskółki" (powieść)20. "Pani jeziora" (powieść)Nie dziękujcie.Serial produkcji Netflixa oceniam wysoko, choć nie dorównuje on oczywiście swoją złożonością temu, co wyczytać możecie na stronach książek. Obejrzyjcie go z resztą sami i wyróbcie sobie na jego temat własną opinię. Jeśli nie macie Netflixa, nie lękajcie się, bowiem serial Wiedźmin za darmo obejrzeć można także pod tym adresem . Jest to rzecz jasna polska produkcja z 2002 roku, ale jeśli za wszelką cenę nie chcecie czytać książek i płacić Netflixowi...Kończąc już, muszę powiedzieć, że jakoś tak wewnętrznie cieszę się, że Andrzej Sapkowski dogadał się z CD Projekt RED w kwestii pieniędzy za sprzedaż praw do Wiedźmina. Można powiedzieć, że nie wierząc w sukces "głupich gier" (jak sam o nich mawiał) i biorąc pieniądze od "REDów" z góry, zamiast zgodzić się na część udziałów, sam zgotował sobie swój los, ale... no powiedzcie sami, miłośnicy Wiedźmina, czy te nieco większe pieniądze Sapkowskiemu się tak po ludzku nie należały? To w końcu także on zapewnił milionom osób na całym świecie naprawdę świetną rozrywkę.