W Katowicach urodził się Wiedzimin. USC odmówił kilku filmowych imion

Świat na nowo oszalał na punkcie wszystkiego, co związane jest z wiedźmińskim uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Dzięki grudniowej premierze serialu Wiedźmin produkcji Netflixa ożyła cała franczyza. W gręniż tuż po premierze, a ludzie rzucili się do czytania książek Sapkowskiego ( nie tylko Polacy! ). Popularność dobrze ocenianego dzieła przekłada się nawet na to, jak mieszkańcy Polski nazywają i nazywać będą w 2020 roku swoje dzieci.Urząd Stanu Cywilnego w Katowicach opublikował dane na temat imion nadawanych dzieciom w 2019 roku.W imieniu nie ma literówki - urzędnik odmówił nadania dziecku imienia Wiedźmin. Być może zdawał sobie sprawę z tego, że dzieci w szkole będą tytułowały go mianem "Rzeźnika z Blaviken"?"Jako ciekawostkę można podać, że ani razu nie nadano imienia Krystyna czy Barbara, które kiedyś w naszym mieście były popularne" – mówi kierownik USC, Mirosław Kańtor.Katowiczanom podobały się za to także inne niż Wiedźmin. USC zgodził się na imiona Merida (z animacja Merida Waleczna) oraz Alp (jeden z rodzajów wampirów, występujący także w uniwersum Wiedźmina). Z jakiegoś powodu nie przeszły imiona Rambo oraz Batman. Katowice widocznie nie potrzebują pomocy Mrocznego Rycerza.Na opublikowanej liście znajduje się, na które nie zgodzili się urzędnicy. Wśród nich warto wymienić Jointa, Kokę oraz Pipę. Dlaczego niektórzy rodzice za wszelką cenę chcą krzywdzić swoje dzieci już na etapie nadawania im imienia?A tak serio,, gdyby nadali Wam imię Wiedźmin lub Geralt? W przypadku kobiet musiałyby to być na przykład imiona Ciri, Yennefer lub Triss.