Rosjanie mają już podróbkę Cybertrucka. Może być Twoja za 42 000 złotych

Łada w cyberpunkowym wydaniu.





Mówi się, że niemal każdy produkowany obecnie samochód ma swoją podróbkę w Chinach. Chińskie koncerny motoryzacyjne faktycznie stają na głowie, by wypuszczać na rodzimy rynek jak najwięcej pojazdów mniej lub bardziej przypominających swoje pierwowzory. Producentów z Państwa Środka w ich działaniach postanowili prześcignąć rosyjscy youtuberzy zrzeszeni w grupie o nazwie Pushka Garazh. Ci stworzyli właśnie jeżdżącą "kopię"... Cybetrucka od Tesli , zanim ten jeszcze trafił do sprzedaży.Każdy z Was w cenie 666 666 rubli (ok. 42 000 złotych) może sprawić sobie Ładę w wersji hatchback obudowaną w body przypominające w jakiś tam sposób Teslę Cybertruck.Możecie liczyć za to na nietuzinkowe rozwiązania konstrukcyjne. Samochód nie ma drzwi i wsiada się do niego przez... bagażnik. O tak:Rosyjska Łada z nadwoziem ulepionym przez dysponującymi ułańską fantazją konstruktorów nie jest raczej najbezpieczniejszym pojazdem na tej planecie. 43-minutowe nagranie prezentujące szczegóły dotyczące budowania projektu zdradzają, że kwestie związane ze zdrowiem pasażerów w sytuacji wypadku odłożone zostały na któryś z kolei plan. Rosjanom nie można na pewno odmówić pomysłowości.Tesla Cybertruck trafi do sprzedaży prawdopodobnie pod koniec 2021 roku. Najtańsza jej wersja ma zostać wyceniona na równowartość 39 900 dolarów, czyli ok. 152 000 złotych.