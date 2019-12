Klocki LEGO potrafią przetrwać w naprawdę ekstremalnych warunkach

Ciekawe wyniki mroźnego eksperymentu.





Dzieci (i dorośli) z całego świata bawią się słynnymi klockami LEGO już od kilkudziesięciu lat. Jak się jednak właśnie okazało, chociaż są one zwykłymi zabawkami, mogą znaleźć bardzo ciekawe zastosowanie - w świecie kwantowych komputerów.Uczeni z Uniwersytetu w Lancaster przeprowadzili z użyciem klocków LEGO. Włożyli oni cztery połączone ze sobą klocki oraz jedną figurkę LEGO do tak zwanej chłodziarki rozcieńczalnikowej. Chłodziarki rozcieńczalnikowe to urządzenia, w których wnętrzu osiągana jest ekstremalnie niska temperatura.Tak się składa, że chłodziarka rozcieńczalnikowa skonstruowana na Uniwersytecie w Lancaster to najefektywniejsza chłodziarka na świecie. Potrafi ona bowiem osiągnąć temperaturę zaledwie 1,6 milistopnia Celsjusza powyżej tak zwanego „zera absolutnego”. Zero absolutne to temperatura -273,15 stopni Celsjusza.W kriogenicznych temperaturach klocki LEGO okazały się bowiem być wyjątkowo dobrym izolatorem termicznym. Rzecz jasna, klocki przetrwały pobyt w chłodziarce, stając się najchłodniejszymi klockami na Ziemi.„Nasze rezultaty są znaczące, ponieważ stwierdziliśmy, że układ połączeń między blokami LEGO powoduje, że struktury z LEGO stanowią wyjątkowo dobry izolator termiczny.”, powiedział doktor Dmitry Zmeev, który przewodził badaniom. „Ta cecha jest pożądana w przypadku materiałów używanych do budowania przyszłych urządzeń naukowych, takich jak chłodziarki rozcieńczalnikowe.”Chłodziarki rozcieńczalnikowe mają kluczowe znaczenie we współczesnej fizyce eksperymentalnej oraz inżynierii, w tym dla rozwoju komputerów kwantowych., a jest on utrzymywana właśnie dzięki chłodziarkom rozcieńczalnikowym.Gdyby nowa generacja chłodziarek rozcieńczalnikowych wykorzystywałaby izolatory termiczne wykonane z plastiku ABS, na wzór konstrukcji z klocków LEGO, zamiast materiałów stosowanych obecnie, ich produkcja wiązałaby się ze znacznie niższymi kosztami niż dotychczas. Dlatego w przyszłości badacze zamierzają zaprojektować i wydrukować w 3D izolator termiczny dla nowej generacji chłodziarek.Źródło: Scientific Reports