140 numerów kultowego Bajtka trafiło do sieci. Powspominajcie minione lata

O takie prezenty na święta nic nie robiłem!





Pierwszy numer Bajtka z 1989 roku | Źródło: Archive.org

Czasopismo Bajtek to jedno z pierwszych wydawanych w Polsce czasopism o tematyce komputerowej. Miesięcznik ukazywał się w latach 1985 - 1996 i kształtował wiedzę na temat nowinek technologicznych i gier komputerowych u dziesiątek tysięcy Polaków.Miło jest mi poinformować, że aż 140 zeskanowanych numerów Bajtka trafiło właśnie do sieci do zasobów serwisu Archive.org.Znane polskie czasopismo komputerowe trafiło do sekcji Archive.org o nazwie The Computer Magazine Archives.wydrukowane na papierze gazetowym, ale także wiele numerów specjalnych. Wszystkie możecie przeczytać online. Nie brakuje tam także tzw. klanów, czyli stron poświęconych komputerom Atari, Commodore, ZX Spectrum, IBM, a nawet Amstrad.Warto pamiętać o tym, że pierwszy numer Bajtka debiutował we wrześniu 1985 roku jako dodatek do Sztandaru Młodych i Odrodzenia. Trwało to do 1989 roku, kiedy stał się magazynem niezależnym.Bajtek swojego czasu sprzedawał się rewelacyjnie. Średni nakład wynosił wprawdzie 55 000 egzemplarzy, ale były czasy, kiedy 200 tysięcy sztuk miesięcznika sprzedawało się od ręki i kioski nie wykonywały żadnych zwrotów.Ci z Was, którzy dobrze znają historię Bajtka zdziwią się na wieść o 140 numerach. W końcu dopiero w 2016 roku został wydany numer specjalny Bajtka o numerze 135. To prawda, ale niektóre wydania Bajtka były podwójne, były także wydania, które podczas skanowania podzielono na dwie części. Z resztą... zerknijcie sami w zasób Archive.org, o tutaj i powspominajcie minione czasy.I jak, ładny prezent na Święta? ;)