Książki Sapkowskiego bestsellerem Amazona. Wiedźmin trafił na szczyt

Takie informacje cieszą.





W jakiej kolejności czytać Wiedźmina - książki i opowiadania?

Pana Andrzeja Sapkowskiego można uwielbiać albo nie znosić. Twórca postaci Geralta z Rivii i autor książek z wiedźmińskiego uniwersum jest osobą kontrowersyjną, budzącą bardzo skrajne emocje, może nieco zadufaną w sobie, ale bez dwóch zdań bardzo utalentowaną., przy okazji Świąt warto uśmiechnąć się teraz od ucha do ucha i złożyć dłonie do oklasków. Drodzy czytelnicy, książki "Wiedźmin" stały się właśnie bestsellerami na platformach Amazon oraz Google Books. CD Projekt niedawno ogłosiło porozumienie z Andrzejem Sapkowskim , na mocy którego pisarz zapewne otrzymał sowite honorarium za współpracę. Wiedźmin na Netflixie bije rekordy popularności, mimo mieszanych recenzji. Na dokładkę, na fali popularności serialu. Te święta są naprawdę udanym okresem życia dla Andrzeja Sapkowskiego. Dzieła polskiego pisarza sprzedają się obecnie w wielu znanych sklepach w swoich kategoriach lepiej, niż twórczość Tolkiena, a nawet Stephena Kinga - zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.Nie wiem jak Wy, ale ja uważam, żew ujęciu globalnym i został poniekąd wynagrodzony za przebywanie przez ostatnie lata jakby w cieniu gier autorstwa polskiego studia. Zasłużył. Bez względu na wszystko, naprawdę zasłużył.Wiele osób zaczęło poznawać twórczość Andrzeja Sapkowskiego dopiero po zagraniu w którąś z gier autorstwa CD Projekt RED. Inni zapałali chęcią przeczytania Wiedźmina po obejrzeniu serialu Netflixa. Bez względu na motywację, książki i opowiadania pana Sapkowskiego czytać warto i warto robić to we właściwej kolejności. W jakiej? Przygotowałem dla Was krótką ściągę:"Droga, z której się nie wraca" (opowiadanie)"Ziarno prawdy" (opowiadanie)"Mniejsze zło" (opowiadanie)"Kraniec świata" (opowiadanie)"Ostatnie życzenie" (opowiadanie)"Sezon burz" (powieść)"Kwestia ceny" (opowiadanie)"Wiedźmin" (opowiadanie)"Głos rozsądku" (opowiadanie)"Granica możliwości" (opowiadanie)"Okruch lodu" (opowiadanie)"Wieczny ogień" (opowiadanie)"Trochę poświęcenia" (opowiadanie)"Miecz przeznaczenia" (opowiadanie)"Coś więcej" (opowiadanie)"Krew elfów" (powieść)"Czas pogardy" (powieść)"Chrzest ognia" (powieść)"Wieża jaskółki" (powieść)"Pani jeziora" (powieść)Teraz już chyba wiecie, po jakie lektury sięgnąć w Święta, prawda? Większość z wyżej wymienionych bez problemu zakupicie nie tylko w fizycznej formie, ale także w elektronicznej. Jest więc nadzieja na to, że nawet jeśli nie macie w domu żadnej "wiedźmińskiej" książki, toAlternatywnie, możecie po prostu zagrać w którąś z gier. Wiedźmin 1 i Wiedźmin 2 dostępne są dosłownie za parę złotych, a Wiedźmin 3 z dodatkami... niewiele drożej. Gry autorstwa CD Projekt RED doskonale oddają klimat książek i są równie dobrym sposobem na poznanie fenomenu twórczości pana Andrzeja Sapkowskiego.