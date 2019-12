Serial Wiedźmin udostępniony online za darmo, legalnie

Nie dziękujcie.





Na platformie Netflix Wiedźmin bije rekordy popularności i - co tu dużo mówić - robi doskonałą reklamę twórczości Andrzeja Sapkowskiego. Wprawdzie recenzje krytyków i fanów wiedźmińskiego uniwersum są mocno podzielone co do rzeczonego serialu, aleo. Dość powiedzieć, że powrót mody na Wiedźmina wywindował grę Wiedźmin 3 na szczyt listy popularnych gier na Steamie i obecnie gra w niego więcej osób, niż w Red Dead Redemption 2. Jeśli obejrzeliście już Wiedźmina na Netflixie i czujecie niedosyt, nie macie środków na opłacenie Netflixa (jest nadzieja, że!) i nie chcecie nielegalnie pobierać produkcji, to możecie odświeżyć sobie starszą wersję serialu. Za darmo.Polski serial Wiedźmin został nakręcony w 2002 roku i był ekranizacją twórczości Andrzeja Sapkowskiego. W rolę Geralta z Rivii wcielił się wtedy, a u jego boku stanęli Zbigniew Zamachowski jako Jaskier i Marta Bitner jaki Ciri. Prześmiewcy wytykają mu kiepskie efekty specjalne, ale wiele osób po latach stwierdziło teraz, że niektóre dialogi i sposób realizacji fabuły są w polskim serialu o wiele lepsze niż w ekranizacji Netflixa.Serial Wiedźmin udostępniony został bezpłatnie i legalnie na stronie vod.tvp.pl, pod tym adresem . Ma tylko jeden sezon, na który składa się 13 odcinków. Wszystkie obejrzycie za darmo w sieci.Wiecie, jak się nie ma, co się lubi, to...