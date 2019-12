Ceny internetu na świecie. Gdzie najdrożej? Jak wypada Polska?

Nie ma źle!





Gdzie dostęp do internetu jest najdroższy?

Jaki internet można mieć za 20 euro (ok. 86 złotych) miesięcznie?

W 2019 roku już 4,5 miliarda osób na świecie ma dostęp do Internetu, co stanowi 58,8% populacji całej Ziemi. Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad wydarzyło się bardzo wiele, bowiem w 1999 roku z sieci korzystało zaledwie 4% mieszkańców naszego globu. Sytuacja powinna dalej ulegać stopniowej poprawie - nawet ONZ w jednej ze swoich rezolucji uznało dostęp do Internetu za jedno z podstawowych praw człowieka. Czy słusznie? Oceńcie sami.W Polsce bardzo często narzekamy zarówno na parametry dostępu do sieci, jak i ceny usług internetowych. Analitycy z serwisu Picodi.com dowodzą, że niekoniecznie, choć gdyby brać pod uwagę zarobki..., aby odpowiedzieć na kilka nurtujących wielu pytań. Gdzie dostęp do sieci jest najtańszy? W których krajach dostęp do szybkiego internetu jest najłatwiejszy? Czy w Polsce jest drogo?W analizie uwzględniono oferty niemilitowanego internetu domowego bez telewizji i telefonu. Brano pod uwagę nielimitowany internet domowy poprzez światłowód lub poprzez inną najbardziej zaawansowaną technologię osiągalną w danym państwie. Uwzględniano także ceny obowiązujące bez promocji, wyłącznie u największych dostawców. Do cen doliczano także opłatę za ewentualne wypożyczenie routera.Z badań wynika, ze globalna. Na dostęp do sieci z prędkością 100 Mb/s mogą liczyć obywatele 55 z 62 zbadanych państw. W kilku krajach, w tym w Polsce, operatorzy nie oferują już nawet tak "niskiej" prędkości. W Singapurze minimalna taryfa to... 500 Mb/s.W tym zestawieniu uwzględniono taryfę 100 Mb/s, choć w kraju, w którym nie była ona dostępna brano pod uwagę taryfę 150 Mb/s. Okazało się, że najwięcej za 1 Mb/s płacą mieszkańcy RPA - 0,79 euro. Na niechlubnym (?) podium znalazły się jeszcze Islandia (0,63 euro) i Norwegia (0,62 euro), w których to jednak wysokie zarobki mocno rekompensują nieco wyższe, niż w innych krajach na świecie ceny. Polska z wynikiem na poziomie zaledwie 0,07 euro za megabajt plasuje się wśród państw z najtańszych internetem na świecie.W Polsce, podobnie jak w sześciu innych krajach na świecie - na Węgrzech, w Indiach, Łotwie, Mołdawii, Rumunii i na Ukrainie, za 20 euro można uzyskać dostęp do internetu o prędkości maksymalnej 1 Gb/s. Na przeciwległym biegunie plasują się Filipiny (zaledwie 5 Mb/s), Tadżykistan (8 Mb/s) i Austria (12 Mb/s).W połowie z nich koszt przekracza jednak 50 euro. W Austrii i Australii należy za takie parametry łącza płacić odpowiednio 199 i 209 euro miesięcznie. Dla kontrastu, w Rumunii kosztuje jedynie... 8 euro miesięcznie. W Polsce jest to koszt 18,5 euro miesięcznie. Nie zapominajmy u każdorazowym uwzględnianiu zarobków w każdym z krajów.I jak? Zaskoczeni?Źródło: Picodi