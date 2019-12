Microsoft skomplikował nazewnictwo kolejnych konsol. Tylko po co?

Czy ten zabieg ma sens?





Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z zaskakującą zapowiedzią nowej konsoli Microsoftu. Xbox Series X – bo tak nazywa się sprzęt – wzbudziła zainteresowanie nie tylko swoją specyfikacją, ale także… nazwą. Wywołała ona liczne dyskusje i kontrowersje. Pozwólcie, że także się do nich przyłączę.Zacznijmy od zeszłorocznych plotek na temat liczby konsol tworzonych przez Microsoft. Doniesienia głosiły, iż Microsoft pracuje nad dwoma urządzeniami określanymi jako Scarlett i Lockhart. Następnie szef Xbox (Phil Spencer) zaprzeczył wszystkim plotkom i stwierdził, że koncern pracuje nad jednym sprzętem . Nie tak dawno jednak okazało się, że Spencer mógł nie mówić całej prawdy . Już tutaj może rozboleć głowa, prawda?Przechodzimy dalej. Zapowiedź konsoli nowej generacji wzbudził nieco zamieszania, ponieważ jej. Temat ten stał się tak głośny, że o sprawie postanowił wypowiedzieć przedstawiciele Microsoftu. Ci z kolei zamieszali jeszcze bardziej.„Nazwa naszej następnej generacji to Xbox. Z kolei sama zaprezentowana konsola okrzyknięta została jako Series X. Podobnie jak w przypadku poprzednich generacji – pozostawia nam to miejsce na rozbudowanie segmentu o kolejne konsole w przyszłości”.Uporządkujmy więc.Moim zdaniem nazewnictwo to jest nieco mylące i zapewne nie raz jeszcze będzie tematem do dyskusji, ale mówi się trudno.Ostatnie zdanie powyższego cytatu pozwala sądzić, że. Musimy być jednak przygotowani na ich brak powiązania z „Series X” – ich przydomek może być zupełnie inny. Jaki cel przyświeca w tym wszystkim Microsoftowi? Tego możemy się jedynie domyślać.Źródło: Business Insider