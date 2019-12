DualShock 4 z dodatkowymi programowalnymi przyciskami. Wszystko dzięki nowej nakładce

Gadżet może okazać się niezwykle przydatny.





Już za niespełna rok do sklepów trafi konsola PlayStation 5. Sony mimo to chce wycisnąć wszystkie soki z obecnej generacji sprzętu. Dowodem na to jest zapowiedź specjalnej nakładki na DualShock 4, która dodaje dwa programowalne przyciski do kontrolera.– bo tak nazywa się urządzenie – będzie pasować do wszystkich modeli tytułowego kontrolera.To jednak nie wszystko.Gadżet zostanie wyposażony w, na którym wyświetli się aktualna konfiguracja wybranych funkcji. Pamięć urządzenia umożliwi– stuknięcie w ekran nakładki poskutkuje zmianą konfiguracji przypisanych klawiszy. „Back Button Attachment” posiadać będzie także wejście mini jack.Przede wszystkim graczom, którzy spędzają godziny przy produkcjach wymagających refleksu i wciskania skomplikowanych kombinacji przycisków. Sam łapałem się za głowę, kiedy w Days Gone musiałem nie raz wciskać jednocześnie cztery klawisze – taki gadżet z pewnością zaoszczędziłby mi nerwów.„DualShock 4 Back Button Attachment”Źródło: PlayStation