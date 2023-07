Ziemia ma gigantyczną dziurę grawitacyjną. W końcu rozwiązano jej zagadkę

Dziura ta mocno obniża poziom morza u wybrzeży Indii.

Ziemskie pole grawitacyjne nie jest wszędzie wokół planety takie samo. Ba, w pewnym obszarze tuż u wybrzeży Indii znajduje się dobrze znana dziura grawitacyjna o nazwie IOGL (ang. Indian Ocean Geoid Low), gdzie siła przyciągania grawitacyjnego jest wyjątkowo niska. Dzięki nowym badaniom naukowcy w końcu dostarczyli potencjalne wyjaśnienie tego zjawiska, chociaż badania te nie uwzględniają niektórych kluczowych wydarzeń z geologicznej historii Ziemi.Jak wiadomo, Ziemia nie jest idealną kulą, a tak zwaną. Niemniej jednak, Ziemia nie jest nawet idealną elipsoidą. Dlatego w odniesieniu do kształtu jej powierzchni mówi się o geoidzie.stanowi reprezentatywne przybliżenie figury Ziemi, biorące pod uwagę nie tylko powierzchnię kontynentów, ale też lustro wody w morzach i oceanach.Geoida wykazuje nierównomierne przyciąganie grawitacyjne. To może mieć różną siłę w zależności od wysokości oraz materiałów znajdujących się pod skorupą planety. Wholenderski fizykodkrył anomalię grawitacyjną tworzącą okrągłą depresję u południowego krańca Indii, obejmującą około. Depresja ta powoduje spadek poziomu morza o ponadi jest rejestrowana jako najniższy punkt geoidy Ziemi.W ramach najnowszych badań indyjscy naukowcy podjęli się próby wyjaśnienia, w jaki sposób powstała omawiana dziura grawitacyjna.przeprowadzili zatem liczne symulacje z użyciem superkomputerów, aby odtworzyć stan Ziemi nawet sprzed 140 milionów lat.Właściwie indyjscy badacze przeprowadzili 19 różnych symulacji geografii Ziemi, obejmujących okres od 140 milionów lat wstecz do dnia dzisiejszego. W ich ramach odtworzyli różne zachowania płyt tektonicznych, przepływów magmy w płaszczu planety i nie tylko. Spośród 19 symulacji sześć zaowocowało powstaniem dziury grawitacyjnej podobnej do IOGL, którą obserwujemy dzisiaj.

Wyniki podawane w wątpliwość. Czy słusznie?

Dziura grawitacyjna u wybrzeży Indii. | Źródło: ESA/HPF/DLRCo istotne, wspomniane sześć symulacji miały cechę wspólną – uwzględniaływokół niżu geoidy. Zatem, to właśnie takie smugi, wraz z pobliską strukturą ziemskiego płaszcza, najprawdopodobniej były odpowiedzialne za powstanie dziury grawitacyjnej. Symulacje potwierdziły, że bez nich nie powstałby żaden niż geoidy.Jak wyjaśnił Attreyee Ghosh, 140 milionów lat temu Indie znajdowały się w zupełnie innym miejscu, a nieistniejący obecnie ocean oddzielał subkontynent indyjski od Azji. Płyta indyjska połączyła się później z płytą azjatycką, a starożytna płyta oceaniczna zanurzyła się w płaszczu Ziemi, powodując powstawanie pióropuszy magmy, które przybliżyły materię o niskiej gęstości do powierzchni.Badania sugerują, że indyjska dziura grawitacyjna powstała około 20 milionów lat temu. Niemniej, niektórzy naukowcy podchodzą do nich sceptycznie. Debanjanowi Palowi i Attreyee’owi Ghoshowi zarzucono chociażby to, że w swoich symulacjach pominęli fakt, iż 65 milionów lat temu pióropusz płaszcza wybuchł w miejscu, gdzie znajdowałby się wówczas kontynent indyjski. Dodatkowo zasymulowana przez nich geoida Ziemi różniła się od rzeczywistego kształtu powierzchni Ziemi.Autorzy badań zgadzają się z tym, że w swojej pracy nie wzięli pod uwagę każdego możliwego czynnika. Wynika to jednak z tego, że istnieje duża niepewność, co do tego, jak w przeszłości wyglądała powierzchnia Ziemi. Jak wyjaśnił Ghosh, zaufanie względem komputerowych modeli jest tym mniejsze, im dalej w przeszłość sięgają. To powiedziawszy, zdaniem badaczy ogólne wyjaśnienie natury powstania dziury grawitacyjnej nadal należy uważać za całkiem jasne.Źródło: CNN , fot. tyt. International Centre for Global Earth Models/Wikimedia Commpms [ CC BY 4.0