Kobieta we Francji prawdopodobnie została uderzona przez meteoryt

Pewna kobieta zmogła stać się właśnie drugą znaną osobą na świecie, w którą trafił. Ta podobno została uderzona przez kosmiczną skałę w klatkę piersiową – po tym, jak ta odbiła się od dachu jej domu.Nieznana z imienia kobieta, która mieszka w północno-wschodniej Francji, w miejscowości Schirmeck, 6 lipca opiła poranną kawę na tarasie swojego domu, kiedy usłyszała głośny huk ze strony dachu. Natychmiast po tym poczuła, że coś uderzyło ją w żebra. O sprawie poinformował francusko-angielski serwis informacyjnyPoczątkowo kobieta myślała, że została uderzona przez latające zwierzę, takie jak ptak lub nietoperz, zanim odkryła niewielki kamyk u swoich stóp. Kamyk ten, ważący około, zaniosła dokonsultanta ds. nauk o Ziemi i byłego paleontologa z. Warto wspomnieć, że kobiecie w wyniku zdarzenia nic poważnego się nie stało, poza tym, że na jej klatce piersiowej pojawiły się siniaki.Kamyk przypominał skałę wulkaniczną, ale wykazywał cechy wskazujące na to, że przetrwał zapłon podczas przelotu przez ziemską atmosferę. Składał się głównie z– materiałów, które występują w meteorytach powszechnie.Oczywiście, szanse na to, że w kogokolwiek na Ziemi uderzy meteoryt, są absolutnie minimalne i wynoszą. Każdego roku w naszą planetę trafia prawdopodobnie kilka tysięcy meteorytów, ale większość z nich pozostaje niezauważona, ponieważ te albo spadają do oceanu i na inne niezamieszkane obszary, albo są małe po spaleniu w atmosferze większości ich materii.Dotychczas oficjalnie potwierdzono, że tylko jedna osoba została uderzona przez meteoryt. W, kobieta z miasta, została uderzona przez 3,9-kilogramowy meteoryt, który przebił się przez jej dach i uderzył w jej radio, po czym odbił się od jej dolnej części tułowia podczas snu. Hodges trafiła do szpitala z poważnym krwiakiem, ale przeżyła zajście.Nie wiadomo, czy to, że kobieta z Francji również została uderzona przez meteoryt, zostanie potwierdzone. Niektórzy eksperci rzekomo wątpią, by to, co w nią trafiło, faktycznie miało być meteorytem. Na razie jednak do wszystkich doniesień w tej sprawie należy podejść sceptycznie.Sam Thierry Rebmann przyznał, że nie jest ekspertem w temacie meteorytów i że kamień, który trafił kobietę z Francji, powinien zostać przebadany przez innych naukowców. Czas pokaże, czy takie badania zostaną przeprowadzone i jeśli tak, to jakie będą ich rezultaty.Źródło: The Connection / fot. tyt. Canva