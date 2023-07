Chiny wystrzeliły w kosmos pierwszą rakietę napędzaną metanem. Tego jeszcze nie było

Chińska firma wyprzedziła nawet SpaceX.

Rakieta napędzana metanem

Pierwszy taki start

12 lipca o godzinie 9:00 czasu lokalnego zw Chinach pomyślnie wystartowała rakietafirmy. Był to start wyjątkowy, ponieważ Suzaku-2 Yao-2 stała się dzięki niemuwystrzeloną w kosmosSuzaku-2 Yao-2, znana także jako), napędzana jest przez cztery silniki TQ-12 Magpie, które jako paliwo wykorzystują wspomnianą mieszankę ciekłego metanu i ciekłego tlenu. Razem silniki te są w stanie wygenerować. To wystarczająco, by dostarczyć na niską orbitę okołoziemską 6 ton ładunku, a na orbitę heliocentrycznąTak jak Falcon 9 od SpaceX, Suzaku-2 Yao-2 jest rakietą dwustopniową. Jej wysokość wynosi 49,5 metra, a średnica 3,35 metra. Jej nazwa w mitologii chińskiej oznacza Szkarłatnego Ptaka, jednego z czterech Strażników Nieba.Dzięki startowi Suzaku-2 Yao-2 Chiny wyprzedziły resztę świata. Mimo że wiele innych firm pracuje nad rakietami zasilanymi paliwem zawierającym metan i tlen, LandSpace jako pierwsza pomyślnie wystrzeliła taką rakietę na orbitę.Warto przypomnieć, że paliwem rakietowym składającym się na metan i tlen napędzany jest również Starship od. Jak jednak wiadomo, pierwsza próba lotu orbitalnego tej rakiety zakończyła się niepowodzeniem . Na kolejną próbę nadal czekamy. Także BlueOrigin opracowuje swój silnik rakietowy zasilany metanem. Oczywiście, droga firmy LandSpace do pomyślnego startu rakiety Suzaku-2 Yao-2 również nie była usłana różami. 14 grudnia 2022 roku jej poprzednia rakieta napędzana metanem i tlenem nie zdołała dotrzeć na orbitę.Ale dlaczego tak wiele firm z branży kosmicznej przerzuca się na metan? Do tej pory pojazdy kosmiczne udające się dalej niż na orbitę Ziemi wykorzystywały przede wszystkim paliwo wodorowe ze względu na jego dużą gęstość energetyczną. Kriogeniczny wodór nie jest jednak praktyczny w przypadku długich misji, ponieważ ten szybko odparowuje gdy jest zbyt ciepło i trudno wyprodukować go poza Ziemią.Metan stanowi lepszą alternatywę, ponieważ można przechowywać go w wyższych temperaturach, pozostawia mniej pozostałości w silnikach i nie jest podatny na tak zwaną kruchość wodorową, która może doprowadzić do uszkodzenia metalu przez wodór. Ponadto opracowywane są techniki, które pozwolą zautomatyzowanym fabrykom na Księżycu i Marsie wytwarzać metan z lokalnych materiałów. Firma LandSpace ogłosiła już, że rakieta Suzaku-2 trafi niebawem do masowej produkcji. Ciekawe, kiedy inne rakiety napędzane metanem w końcu trafią na orbitę.Źródło:/ fot. tyt. LandSpace