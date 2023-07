Łazik Perseverance znalazł na Marsie związki organiczne

To ważne odkrycie.

Związki organiczne w kraterze Jezero

Instrument SHERLOC łazika Perseverance. | Źródło: NASA/JPL-Caltech<

„Nasze wyniki potwierdzają rezultaty obserwacji z przednich misji marsjańskich łazików – obserwacji, że Czerwona Planeta była kiedyś bogata w cząstki organiczne, czyli związki złożone głównie z węgla i wodoru, i że niektóre z tych cząstek organicznych można nadal wykryć miliardy lat później.”

„Każde odkrycie, każda obserwacja daje nam nieco więcej informacji, które przybliżają nas do zrozumienia historii Marsa i tego, czy w przyszłości mogło na nim występować życie.”

Obiecujące miejsce do poszukiwania śladów życia

Naukowcy przeglądający zdjęcia i dane z łazika, który przemierza powierzchnię Marsa, znaleźli dowody na to, że w kraterzena tej planecie występują. Odkrycie w żadnym wypadku nie jest potwierdzeniem tego, że Marsie kiedyś istniało życie, ale oznacza, iż przynajmniej występowały na nim warunki niezbędne do powstania życia jakie znamy.Naukowcy trafili na ślady cząsteczek organicznych we wszystkich dziesięciu celach, którezbadał za pomocą instrumentu. SHERLOC wykorzystuje spektroskopię Ramana i spektroskopię fluorescencyjną, by skanować środowiska posiadające możliwość stanowienia siedlisk życia. Skanując skały, SHERLOC ich nie uszkadza, a mimo to uzyskuje informacje o cząsteczkach i minerałach wchodzących w ich skał.Ostatnie cele zbadane przez instrument SHERLOC były częścią dwóch formacji na dnie krateru Jezero, znanych jako. Naukowcy nie zdołali dokładnie określić, jak stare były wykryte przez niego cząsteczki, ale niektóre z wykrytych sygnatur zgodnych z substancjami organicznymi są związane z minerałami, które powstały w wyniku przemiany wodyWyniki badań sugerują, że na Marsie mogły zachodzić bardziej złożone procesy geochemiczne, niż sugerowały poprzednie dane. Przynajmniej niektóre cząsteczki niezbędne do powstania życia były na Czerwonej Planecie obecne., powiedział jeden z autorów pracy poświęconej odkryciu,, astrobiolog zWarto przypomnieć, że łazik Perseverance, odkąd wylądował na Marsie w lutym 2021 roku, nieprzerwanie przemierza zachodni kraniec krateru Jezero. Nie bez powodu pojazd trafił właśnie tam i tam zbiera próbki skał, które, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, zostaną sprowadzone na Ziemię.Naukowcy uważają, że jeśli życie kiedykolwiek istniało na Marsie, to nie brakowało go w delcie rzeki, która znajdowała się na zachodnim krańcu krateru Jezero. Swoją opinię bazują na fakcie, że najstarsze ślady życia na Ziemi, czyli tak zwane stromatolity – formacje skalne złożone z cienkich lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody morskiej jako efekt uboczny życia sinic – są znajdowane w podobnych płyciznach.Oczywiście, jak dotąd na Marsie nie znaleziono żadnych pozostałości po organizmach żywych. Jeśli jednak te na Czerwonej Planecie występują, zapewne prędzej czy później na nie trafimy. Jestem niezmiernie ciekawa, będą zawierać próbki marsjańskich skał zebranych przez Perseverance i przetransportowane na naszą planetę.Źródło:/ fot. tyt. NASA/JPL-Caltech