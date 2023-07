Ta przedziwna planeta nie powinna istnieć. Odbija światło swojej gwiazdy niczym lustro

Jest jeszcze jaśniejsza niż Wenus.

Najjaśniejsza egzoplaneta spośród tych dotychczas odkrytych w naszej galaktyce ma chmury składające się ze… szkła i tytanu., bo tak brzmi jej nazwa, znajduje się jakieś 263 lata świetlne stąd i lśni tak mocno, że przypomina. Odbija ona bowiem ażpadającego na nią światła swojej gwiazdy macierzystej.LTT-9779b jest jaśniejsza nawet niż Wenus. Dla przypomnienia, Wenus odbija około trzech czwartych padającego na nią światła i słynie ze swojej jasności.LTT-9779b to też świat niewiarygodnie gorący. Temperatury na jej powierzchni sięgają aż. W związku z tym nazywa się ją, choć w zasadzie jest to gorący neptun o najwyższej znanej temperaturze., powiedział astronomTą przedziwną planetę udało się dokładnie poznać przy użyciu należącego doteleskopu kosmicznego. Egzoplaneta i jej orbita zostały wpierw znalezione i scharakteryzowane za pomocą innych instrumentów, ale CHEOPS przyjrzał się im dłużej i dokładniej, aby uzyskać bardzo szczegółowy zestaw danych na ich temat, znany jako krzywa fazowa.Gdy egzoplaneta krąży wokół gwiazdy, zmienia się ilość światła emitowanego przez cały system. Kiedy planeta znajduje się przed gwiazdą, światło gwiazdy przygasa. Światło słabnie też jednak, gdy planeta znajduje się za gwiazdą. Dzieje się tak, ponieważ gdy planeta znajduje się z jakiekolwiek strony gwiazdy, światło, które emituje i odbija sumuje się z całym światłem emitowanym przez system.Astronomowie mogą wykorzystać wymienione informacje, aby określić, ile światła emituje egzoplaneta, odejmując światło emitowane za pośrednictwem ciepła. W ten sposób uzyskali współczynnik odbicia LTT-9779b, znany także jako albedo. Dla kontekstu Ziemia ma albedo 0,3, czyli odbija 30 procent światła słonecznego. Albedo Wenus to 0,75. Albedo LTT-9779b to zaś 0,8.Naukowców dziwi bardzo wysokie albedo LTT-9779b, ponieważ przy temperaturach sięgających niemal 2000 stopni Celsjusza jej atmosfera dawno powinna była wyparować – mimo że składa się z chmur szkła i metalu. Zdaniem badaczy to, że atmosfera ta nadal istnieje, sugeruje, iż jest przesycona wymienionymi materiałami., powiedziałwe Francji.