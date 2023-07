Na dnie oceanu odnaleziono pozostałości UFO? Można śmiało w to wątpić

Profesor z Harvardu trochę się zagalopował.

W poszukiwaniu meteorytu spoza Układu Słonecznego

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) April 7, 2022

W 2017 roku w Układzie Słonecznym zaobserwowano dziwny obiekt, któremu później nadano nazwę Oumuamua . Jak się jednak okazało, był to obiekt, który nie pochodził z Układu Słonecznego, a spoza niego, bowiem równie szybko się w nim pojawił, jak go opuścił. Nadal nie ma natomiast stuprocentowej pewności, czy był on asteroidą, czy kometą.Jak dotąd potwierdzono tylko dwa przypadki przelotów przez Układ Słoneczny obiektów międzygwiezdnych. Pierwszym był właśnie przelot Oumuamuy, a drugim przelot komety 2I/Borisov . Niektórzy twierdzą jednak, że obiekt, który w 2014 roku wpadł do oceanu tuż u wybrzeży, także mógł być asteroidą spoza Układu Słonecznego. Choć większość społeczności naukowej nie chce sklasyfikować go jako obiekt międzygwiezdny, albowiem brakuje danych, które by to jednoznacznie udowadniały, dwójka kontrowersyjnych naukowców -, postanowiła go znaleźć.W związku z powyższym Siraj i Loeb w ramachudali się na ekspedycję na Ocean Spokojny, by spróbować odszukać fragmenty meteorytu CNEOS 2014-01-08, znanego takżeTeraz twierdzą, że te fragmenty znaleźli, choć warto podejść do tych zapewnień sceptycznie.Amir Siraj i Avi Loeb, astrofizycy z, znani między innymi z poszukiwań hipotetycznej, zostali wsparci finansowo w swoim przedsięwzięciu przez, założyciela platformy blockchainowej. Co ciekawe, w ich ekspedycji udział wziął też, były konsultant dla firmy, który próbował ostrzec jejo wadach konstrukcyjnych łodzi podwodnejTo, gdzie na dnie oceanu mogą znajdować się pozostałości meteorytu IM1, obliczono z użyciem odczytów sejsmologicznych i danych pochodzących z. Dla przypomnienia, większość społeczności naukowej ma wątpliwości co do dokładności tych danych. To dlatego, że szczegółowe wartości błędów pomiarów dokonanych w przypadku tego meteorytu są ściśle strzeżoną tajemnicą. Amerykańskie wojsko nie chce, aby pełne możliwości ich satelity zostały publicznie ujawnione. Jedyną osobą, która dokonała przeglądu tajnych danych, jest główny naukowiec Dowództwa Sił Kosmicznych USA, Joel Mozer Stwierdził on, że „oszacowane prędkości zgłoszone NASA są wystarczająco dokładne, by wskazywać na trajektorię międzygwiezdną”, ale jako że nie przeprowadzono w tej kwestii niezależnych badań, nie można podchodzić do tych zapewnień poważnie.Łódź o nazwiewyruszyła na poszukiwania resztek meteorytu 14 czerwca. Miejscem docelowym podróży był obszar odsunięty o blisko 84 kilometry na północ od wyspy. 3 dni później na dno Oceanu Spokojnego we wspomnianym obszarze zrzucono magnetyczne sanie, które statek następnie sunął za sobą przez kilka dni.Magnetyczne sanie zebrały z oceanicznego dna przede wszystkim wulkaniczny pył. Z pyłu odfiltrowano jednak coś, czego naukowcy szukali – metaliczne kulki ważące zaledwie miligramy i mierzące mniej niż milimetry średnicy, które rzekomo miały powstać, gdy kawałki asteroidy stopiły się w ziemskiej atmosferze i wpadły do oceanu. Podobno składają się one głównie z żelaza, z dodatkiem magnezu i tytanu. Ich skład ma być jednak inny niż skład znanych stopów stworzonych przez człowieka, znanych asteroid i innych znanych źródeł astrofizycznych.