Księżyc może przypominać Ziemię bardziej niż myślano. To za sprawą granitu

Na Księżycu dokonanego niespodziewanego odkrycia.

Zasługa chińskich sond

„Korzystając z instrumentu rejestrującego fale mikrofalowe – dłuższe niż podczerwień – wysłanego na orbitę Księżyca na pokładach sond Chang’e 1 i Chang’e 2, byliśmy w stanie sporządzić mapę temperatur panujących pod powierzchnią Księżyca.”

Ponadprzeciętnie gorąca część Księżyca

„Odkryliśmy ponadprogramowe ciepło wydobywające się z księżycowego gruntu w miejscu, które uważa się za dawno wygasły wulkan. Wulkan ten po raz ostatni wybuchł 3,5 miliarda lat temu.”

Gorący punkt wykryty pod powierzchnią Księżyca. | Źródło: Matthew Siegler/PSI

Naukowcy wykorzystali mikrofale (promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali pomiędzy podczerwienią a falami ultrakrótkimi, a nie kuchenne urządzenia), by zajrzeć głęboko pod powierzchnięi w ten sposób odkryli coś, czego się nie spodziewali. Tym czymś ma być podejrzewane, którego obecność sugeruje, że Księżyc i Ziemia maja mają więcej wspólnego, niż wcześniej uważano.Skały granitowe występują na Ziemi powszechnie. To ze względu na obfitość wody we wnętrzu naszej planety oraz fakt, że posiada ona płyty tektoniczne. Czynniki te pomagają w topieniu i przetwarzaniu materiałów wchodzących w skład skorupy ziemskiej. Granit nie jest znajdowany z kolei w niemalże żadnej innej części Układu Słonecznego.Na Księżycu granit udało się wykryć z pomocą dwóch kosmicznych sond należących do Chin –. Zebrane przez nie dane uzupełniono dodatkowo danymi pochodzącymi z orbiteraoraz sond, a także misji, powiedział Matthew Siegler, główny autor pracy poświęconej odkryciu.pozwala naukowcom zajrzeć pod powierzchnię Księżyca na głębokość od. Dzięki niej zauważono „gorący punkt” w okolicy kraterówpo niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca. W jego obrębie temperatura pod powierzchnią Satelity jest niespodziewanie wysoka., poinformował Siegler.Jako że wspomniany wulkan nie jest już aktywny, zdaniem naukowcom obecność pod powierzchnią Księżyca złoża granitu jest jedynym sensownym wyjaśnieniem, które tłumaczyłoby, dlaczego w tym konkretnym punkcie wytwarzane jest tak dużo ciepła. Granit, tworzący się, gdy ciało magmy pod wulkanem ochładza się, zawiera duże stężenie pierwiastków radioaktywnych takich jak uran i tor, w porównaniu z innymi skałami w księżycowej skorupie. To właśnie one emitują ciepło, które wykryły sondy Chang’e 1 i Chang’e 2.Naukowcy doszli do wniosku, że wspomniany wulkan był kiedyś zasilany przez znacznie większą od niego granitową komorę magmową znajdującą się pod nim. Warto wspomnieć, że podczas misji Apollo sprowadzono na Ziemię trochę księżycowych próbek granitu, ale w ramach tych misji nie trafiono na wielkie złoża tego surowca. Właśnie obecność złoża odkrytego przez chińskie sondy sugeruje, że Księżyc przypomina naszą planetę bardziej, niż dotychczas sądzono, mimo że nie występują na nim ani woda, ani płyty tektoniczne.Źródło:/ fot. tyt. NASA