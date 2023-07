Miniony poniedziałek był absolutnie najgorętszym dniem w historii

3 lipca odnotowano rekord.

Wyjątkowo gorąca doba

Rekord za rekordem

To nie sekret, że klimat na Ziemi się zmienia, a średnie temperatury powietrza na naszej planecie rosną. Świadczą o tym coraz częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe, topnienie polarnych czap lodowych, wzrastający poziom mórz i nie tylko.Jak się właśnie okazało,, czyli miniony, był absolutnie najgorętszym dniem w. Średnia odnotowanych wówczas na całym świecie temperatur była bowiem rekordowo wysoka.Średnia temperatura powietrza przy powierzchni Ziemi wyniosła 3 lipca aż 17,1 stopnia Celsjusza. Dowiedzieliśmy się o tym za sprawą organizacji powiązanej z amerykańską Narodową Służbą Oceaniczną iPomiary z 3 lipca bieżącego roku pobiły rekord, który został ustanowiony zaledwie niecały rok wcześniej, a dokładniej mówiąc. Wtedy odnotowano średnią temperaturę powierza na poziomie„Nie jest to kamień milowy, z którego powinniśmy się cieszyć.”, powiedział klimatolog Friederike Otto z Imperial College London. „To wyrok śmierci dla ludzi i ekosystemów.”Dla porównania, średnia temperatura na świecie każdego dnia waha się od około 12 stopni Celsjusza do prawie 17 stopni Celsjusza w ciągu roku. W latach 1979 – 2000 na początku lipca zwykle wynosiła ona jednak około 16,2 stopnia Celsjusza.Rekord nie został jeszcze potwierdzony innymi pomiarami. Niemniej jednak, już wkrótce może jednak zostać pobity, gdy na półkuli północnej uderzą kolejne fale upałów. Średnia temperatura na świecie zwykle rośnie aż do końca lipca lub początku sierpnia.Co istotne, nawet w zeszłym miesiącu średnie globalne temperatury były najwyższymi, jakie kiedykolwiek rejestrowano na początku czerwca. Tymczasem przewiduje się, że w przyszłym roku średnie dzienne globalne temperatury będą jeszcze wyższe. To dlatego, że na Oceanie Spokojnym po raz kolejny pojawiło się zjawisko pogodowe, co potwierdziła jużŹródło:/ fot. tyt. Unsplash/John Fowler