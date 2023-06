NASA chce zacząć wydobywać surowce na Księżycu przed 2032 rokiem

Surowce te ułatwią realizację kosmicznych misji.

zamierza niebawem powrócić na. Powrót ten ma się jednak wiązać nie tylko z postawieniem stóp na powierzchni satelity przez kolejnych astronautów. Na początku przyszłej dekady amerykańska agencja kosmiczna zamierza bowiem również zacząć wydobywać znajdujące się tam surowce.Podobno NASA zamierza wysłać testową platformę wiertniczą na Księżyc już w przyszłym miesiącu. Początek wydobycia na dużą skalę przewidywany jest natomiast naJak donosi Reuters, na temat planów NASA wypowiedział się niedawno, naukowiec rakietowy z. Sanders ujawnił te plany podczas, który odbył się w tym tygodniu w. Obejmują one między innymi zbadanie potencjału górnictwa księżycowego w ciągu najbliższych 10 lat w celu „określenia ilości potencjalnych zasobów”.Dotychczasowe badania wykazały, że Księżyc zawiera zasoby naturalne, które można by eksploatować z zamarzniętych zbiorników wody ukrytych w zacienionych regionach, a także cenne metale i minerały. Niektóre z tych surowców można by wykorzystywać do produkcji paliwa rakietowego. W księżycowej próbce przywiezionej na Ziemię przez chiński lądownikznaleziono nawet hel-3 – izotop helu, który może być przydatny w syntezie jądrowej.NASA zamierza początkowo pozyskiwać na Księżycu surowce użyteczne dla astronautów – takie jak woda. Dopiero później chce wydobywać rzadkie pierwiastki, które mogłyby służyć interesom komercyjnym i rozwojowi księżycowej gospodarki. Komercyjne firmy rakietowe zapewne bardzo chętnie współpracowałyby z NASA w tym zakresie, jako że także one prawdopodobnie chciałyby produkować paliwo lub tlen z księżycowych zasobów., Sanders powiedział podczas konferencji.Dla przypomnienia, programjuż jest realizowany. W listopadzie 2024 roku ma odbyć się misjazakładająca załogowy przelot nad Księżycem. Na rok 2025 planowane jest z kolei pierwsze od kilkudziesięciu lat załogowe lądowanie na Księżycu. Na tym program Artemis się jednak nie skończy.W przyszłości mają odbyć się kolejne załogowe lądowania na Księżycu, a potem NASA zamierza ustanowić stację kosmiczną w pobliżu Księżyca – stację. Będzie ona następczynią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale ma stanowić etap pośredni w budowie stacji, która zostanie przetransportowana na orbitę Marsa.W realizacji tak wielkich planów zasoby pozyskane z Księżyca zapewne bardzo by pomogły. Czas pokaże jednak, czy zasoby te faktycznie uda się NASA zacząć wydobywać w planowanym terminie.Źródło: Reuters , fot. tyt. NASA