Drugi Polak w kosmosie! ESA wybrała następcę Hermaszewskiego

Poland can into space.

Polak poleci w kosmos

"Będziemy mieli swojego astronautę uczestniczącego w globalnym projekcie. Weszliśmy w kooperację, podpisaliśmy list intencyjny na trzy lata i przekazaliśmy pieniądze. To kapitał zwrotny dla Polski. Zarówno ESA jak i wszystkie europejskie agencje kosmiczne się rozwijają. Bawaria walczyła z nami, żeby wybrać Niemca, ale udało nam się ze Sławoszem Uznańskim"

"Możemy spodziewać się bardzo dobrych informacji. Zarówno, jeśli chodzi o uczestnictwo Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak i w lotach kosmicznych, przy udziale NASA, z Polakiem na pokładzie"

Z końcem listopada ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że Polak ma szansę po raz kolejny polecieć w przestrzeń kosmiczną . Drugim po Mirosławie Hermaszewskim Polakiem w kosmosie miał zostać, wybrany w minionym roku na listę rezerwową kandydatów na astronautów przez Europejską Agencję Kosmiczną. Serwis Interia.pl dowiedział się nieoficjalnie, żeMinister rozwoju Waldemar Buda powiedział w rozmowie z Interią, że możemy spodziewać się dobrych informacji co do Sławosza Uznańskiego. Według nieoficjalnych informacji przekazywanych przez serwis źródłowy Uznański ma rozpocząć treningi z początkiem września tego roku. Ich zwieńczeniem będzie lot w kosmos.Wybór Polaka miał być możliwy za sprawą zwiększenia nakładów finansowych Polski na działalność ESA. W najbliższych latach Polska ma przeznaczyć na ten cel 360 mln euro, czyli grubo powyżej 1,4 mld złotych. Transza za pierwszy rok ma opiewać na 70 mln euro.- miał mówić jeden z urzędników z Ministerstwa Rozwoju. Polska miała wyprzedzić Niemców o włos, w ostatniej chwili.Czy Polska powinna inwestować tak gigantyczne pieniądze w ESA przy obecnej sytuacji gospodarczej kraju? Politycy wierzą, że to się opłaci. Polityk PiS Waldemar Buda uważa, że w polski rynek zostanie wpompowany ponad miliard złotych. W jaki sposób? Dzięki pracy polskich firm przy technologiach kosmicznych.- mówił.Wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie doniesień przez ESA.Źródło: Interia