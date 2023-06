Ta optyczna iluzja była zagadką nawet dla naukowców - aż do teraz

W końcu wiadomo, jak oszukuje nasze oczy.

są naprawdę fascynujące. Zapewne każdy choć raz w życiu trafił na obrazek, za sprawą którego drapał się po głowie – obrazek, który oszukał jego oczy i mózg. W przypadku wielu takich obrazków wiadomo co sprawia, że widzimy na nich rzeczy innymi niż są w rzeczywistości. Istnieje jednak typ iluzji optycznych, których zagadkę rozwiązano dopiero teraz.Spójrz na powyższy obrazek. Jest on przykładem „” i to właśnie jej tajemnicę naukowcy w końcu zdołali poznać.Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że prostokąt widoczny na powyższym obrazku jest prostokątem o wielu odcieniach szarości. W rzeczywistości jest on zabarwiony na pojedynczy kolor, ale gradientowe tło sprawia, że postrzegamy go inaczej.W jaki sposób omawiana iluzja oszukuje nasze oczy. W nowej pracy naukowej opublikowanej w czasopiśmie PLOS Computational Biology badacze tłumaczą, że wykorzystuje ona ograniczenia naszego zmysłu wzroku i wykorzystywanych przez niego neuronów. Wcześniej sądzono, że błędna percepcja wynika z tego, jak przetwarzane są sygnały w mózgu, ale nowe odkrycia podały to stwierdzenie w wątpliwość., powiedział, jeden z autorów wspomnianej pracy. Troscianko wspomniał też, iż istnieje maksymalna częstotliwość, z jaką neurony połączone z naszymi oczami mogą przekazywać sygnały, a wcześniejsze badania nad iluzjami nie uwzględniały wpływu tych ograniczeń na postrzeganie iluzji optycznych.

Zasługa modelu komputerowego

Kolejny przykład iluzji jednoczesnego kontrastu. Prostokąt po prawej wygląda na ciemniejszy za sprawą jaśniejszego tła. | Źródło: Wikimedia Commons/Paaliaq [ CC BY-SA 3.0 Co ciekawe, omawianego odkrycia dokonano przy użyciu symulacji komputerowych. Model komputerowy dysponował tymi samym ograniczeniami co ludzkie oczy, a więc widział iluzje optyczne tak jak my. Po wystawienie go na działanie iluzji optycznych został przytłoczony zbyt dużą ilością dużych kontrastów i dlatego wydawało mu się, że widziane prostokąty miały inny barwy niż w rzeczywistości.Zdaniem naukowców ich model pokazuje, jak ewoluowały ludzkie neurony i jak przystosowały się do pełnienia określonych funkcji. Neurony powiązane z ludzkimi oczami przystosowały się na przykład do dostrzegania subtelnych zmian w odcieniach barw. Badacze mają nadzieję, że pozyskane dotychczas dane uda im się wykorzystać do sprawdzenia, w jaki sposób kolory są postrzegane przez zwierzęta o różnych przepustowościach neuronów w porównaniu do tego, jak są postrzegane przez ludzi.Źródło: Science Focus , fot. tyt. Wikimedia Commons/Dodek [ CC BY-SA 3.0