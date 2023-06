Znaleziono jedną z najrzadszych gwiazd w kosmosie. Znamy tylko dwa takie obiekty

To biały karzeł, który pulsuje.

Obiekty, które są wielkim zaskoczeniem

„Pochodzenie pól magnetycznych jest wielkim otwartym pytaniem w wielu dziedzinach astronomii, a dotyczy to szczególnie białych karłów.”

„Pola magnetyczne białych karłów mogą być ponad milion razy silniejsze niż pole magnetyczne Słońca, a model z dynamem pozwala wyjaśnić, dlaczego. Odkrycie J1912-4410 było krytycznym krokiem naprzód w tej dziedzinie.”

Zagadka pulsujących białych karłów

Druga gwiazda do kompletu

Nowo odkryta gwiazda, zlokalizowana jakieśz dala od Ziemi, okazała się należeć do jednej z najrzadszych kategorii gwiazd w Drodze Mlecznej. Gwiazda ta jest bowiem jednocześnie białym karłem i pulsarem. Jej nazwa toDotychczas znano tylko jedną inną gwiazdę tego typu. Odkrycie kolejnej potwierdza to, że gwiazdy te tworzą własną kategorię kosmicznych obiektów.Co ciekawe, odkrycie J1912-4410 zdaje się potwierdzać, że pole magnetyczne białego karła jest generowane przez wewnętrzne dynamo. W podobny sposób generowane jest pole magnetyczne Ziemi, jednakże pola magnetyczne białych karłów są znacznie silniejsze., wyjaśniła astrofizykTradycyjnesą rodzajem. To pozostałości po masywnych gwiazdach, którym zabrakło paliwa wodorowego w ich jądrach. Po wyczerpaniu paliwa gwiazdy te zrzucają swoje zewnętrzne warstwy, a rdzeń, który nie jest już podtrzymywany przez zewnętrzne ciśnienie fuzji, zapada się pod wpływem grawitacji w ultra gęsty obiekt. Pulsara odróżnia od zwykłej gwiazdy neutronowej to, że ten bardzo szybko wiruje, a jego bieguny magnetyczne wytwarzają silne wiązki promieniowania elektromagnetycznego. Gdy pulsar wiruje, wiązki te omiatają naszą planetę niczym kosmiczna latarnia morska – sprawiając, że zdaje się pulsować.także są pozostałościami po innych gwiazdach, ale mniejszych niż w przypadku gwiazd neutronowych. Są też mniej gęste niż gwiazdy neutronowe i mają większy promień.Jeszcze do niedawna nie wiedziano, że białe karły również mogą być pulsarami. W 2016 roku astronomowie odkryli jednak pierwszy taki obiekt –. AR Scorpii różni się nieco od tradycyjnego pulsara. Tworzy on układ podwójny z czerwonym karłem. Gdy się obraca, jego wiązki omiatają czerwonego karła, powodując, że rozjaśnia się on w zakresie wielu długości fal w regularnych, 1,97-minutowych interwałach. W jego przypadku pulsacje nie pochodząc więc z samego białego karła, a z czerwonego karła, na którego wpływają wiązki promieniowania białego karła.Dlaczego AR Scorpii jest tak charakterystyczną gwiazdą? Być może jego cechy wynikają ze zmian, którym białe karły podlegają podczas stygnięcia i krystalizacji. AR Scorpii mógł powstać bez pola magnetycznego, co pozwoliło mu na zwiększenie prędkości wirowania, gdy ten powoli kradł materię czerwonego karła. Dopiero gdy biały karzeł się ochładzał, zmiany w jego wewnętrznej gęstości w połączeniu z konwekcją mogły uruchomić mechanizm dynamo. Innymi słowy, wirujący, przewodzący i konwekcyjny pływ w środku białego karła mógł zacząć przekształcać energię kinetyczną w energię magnetyczną i wytwarzać potężne pole magnetyczne.Tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się wewnątrz białych karłów. Wiadomo, że są one niewiarygodnie gęste, o masie zbliżonej do Słońca upakowanej w obiekcie wielkości Ziemi. To jak wyglądają i jak się zachowują to tylko hipotezy. AR Scorpii pokazuje jednak, że wnętrze białego karła jest w stanie wygenerować dynamo.Oczywiście pojedyncza gwiazda to za mało, by wspomnianą teorię potwierdzić. Dlatego Pelisoli i jej współpracownicy poszukiwali kolejnych tego typu obiektów. Na szczęście, po przeczesaniu wielu danych i przeanalizowaniu wielu kandydatów, w końcu taki obiekt znaleziono – jest to wspomnianyCo najlepsze, liczne cechy J1912-4410 także pasują do modelu dynamo. Potwierdziło to nawet drugie niezależne badanie, przeprowadzone przez astrofizykaz Niemiec.Oczywiście, w przyszłości astronomowie będą szukać kolejnych obiektów, które będą pulsującymi białymi karłami. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć im powodzenia.Źródło: Uniwersytet Warwick , fot. tyt. Wikimedia Commons/ESO [ CC BY 4.0