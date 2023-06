SpaceX zatrudniło wyjątkowo młodego pracownika. Ma zaledwie 14 lat

To najmłodszy inżynier oprogramowania w SpaceX.

14-latek w SpaceX. Jak to możliwe?

„Dołączę do najfajniejszej firmy na świecie jako inżynier oprogramowania w zespole inżynierów Starlink. To jedna z niewielu firm, które nie użyły mojego wieku w formie arbitralnej i przestarzałej miary mojej dojrzałości i moich zdolności.”

Precedensowy przypadek?

Większość 14-latków w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o edukację, dopiero co zaczyna naukę w liceum. Tymczasem 14-latek o imieniunie dość, że właśnie ukończył studia licencjackie na, to właśnie został zatrudniony przez. Chłopak rozpocznie swoją karierę w firmiejuż w przyszłym miesiącu.Kairan Quazi zdołał zdobyć wyższe wykształcenie w tak młodym wieku za sprawą swojego nieprzeciętnego IQ. Już w wieku 9 lat jego IQ mieściło się w 99,9. centylu całej populacji.Rodzice Kairana po raz pierwszy zdali sobie sprawę z tego, że jest wyjątkowym dzieckiem, gdy już w wieku 2 lat zaczął mówić pełnymi zdaniami. W wieku szkolnym, za poradą pediatry, chłopak szybko omijał kolejne klasy. W wieku 10 lat zapisał się do programu matematycznego w community college, a w ciągu roku przeniósł się na Uniwersytet Santa Clara w Kalifornii, gdzie studiował informatykę i inżynierię.Dwa dni przed ukończeniem studiów licencjackich Quazi wziął udział w rozmowie o pracę w SpaceX. W ten sposób udało mu się zdobyć w firmie Elona Muska posadę inżyniera oprogramowania w zespole odpowiadającym za sieć satelitów Starlink., Kairan Quazi napisał w serwisie Linkedin. Nota bene później Linkedin później usunął jego konto z serwisu, ponieważ chłopak nie ma 16 lat.Quazi rozpocznie pracę w SpaceX już w lipcu. W związku z tym chłopak i jego mama planują przeprowadzkę z mieszkania w Santa Clara do miasta Redmond w stanie Waszyngton, bliższego jego miejscu pracy. Kairan jest mamie bardzo wdzięczny, że zdecydowała się wywrócić dla niego całe swoje życie do góry nogami.Kairan Quazi ma nadzieję, że gdy o jego historii zrobi się głośno, wiele firm zmieni swoje podejście do młodych ludzi. Quazi nie jest przecież jedynym nastolatkiem o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji, który przedwcześnie zdobył wyższe wykształcenie.Cóż, chyba nie ma innej osoby, która może pochwalić się zdobyciem posady w SpaceX w wieku 14 lat. Jakimi osiągnięciami Ty mogłeś pochwalić się w takim wieku?Źródło: The Guardian / fot. tyt. Uniwersytet Santa Clara