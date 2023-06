Życie może już istnieć na Księżycu – za sprawą ludzkości

Tak twierdzi naukowiec z NASA.

Wynik ludzkiej działalności

Coś, co astronauci będą mogli sprawdzić

nie wygląda na najprzyjaźniejsze miejsce do życia. W końcu, jest on pokryty połaciami pyłu, posiada cieniutką atmosferę, a na jego powierzchni występują ogromne wahania temperatur. Niemniej, pewien naukowiec zuważa, że życie może na Księżycu istnieć, ale nie dlatego, że tam się narodziło, a dlatego, że zaniosła je tam ludzkość.Jak donosi Business Insider, planetolog z NASA,, twierdzi, że potencjalnie nadające się do zamieszkania nisze mogą zapewniać bezpieczną przystań dla drobnoustrojów w surowym księżycowym środowisku. Jak już wspomniałam, na powierzchni Księżyca panują bardzo trudne warunki. Nie przypomina on w niczym Ziemi, ani innych planet. O jakich niszach mówi więc Saxena?Saxena od lat szuka oznak pozaziemskiego życia poza Układem Słonecznym. Niedawno zaczął jednak pracować z zespołem, który szuka życia znacznie bliżej Ziemi. Jego zdaniem organizmy żywe byłyby w stanie przetrwać na Księżycu wewnątrz jego kraterów na biegunie południowym, tam gdzie znajduje się wodny lód. Życie mogłoby tam istnieć, ponieważ nigdy nie dociera tam szkodliwe słoneczne promieniowanie.Życie mogło zostać sprowadzone na powierzchnię Księżyca rzec jasna przez wszystkie stworzone przez ludzkość pojazdy, które wylądowały lub rozbiły się na Księżycu. Takich pojazdów było rzecz jasna całe mnóstwo. Na Księżycu lądowały maszyny bezzałogowe i załogowe, sowieckie, amerykańskie, chińskie i nie tylko.To, co mówi Saxena, to na razie rzecz jasna tylko teoria. Już wkrótce będzie można sprawdzić jednak, czy ma ona cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. W końcu NASA planuje misję, w ramach której jej astronauci za kilka lat wylądują na Księżycu. Tak się składa, że ich lądowanie ma odbyć się w okolicy właśnie bieguna południowego Księżyca.