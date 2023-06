Taka gwiazda to rzadkość. Powoli zamienia się w „kosmiczny klejnot”

Astronomowie odkryli gwiazdę przechodzącą proces krystalizacji.

Gęste pozostałości po większych gwiazdach

Polowanie na gwiazdy w trakcie krystalizacji

„W tej pracy przedstawiamy odkrycie nowego poczwórnego układu podobnego do Syriusza, oddalonego o 32 parseki, składającego się z krystalizującego się białego karła, znanego wcześniej jako towarzysza potrójnego układu HD 190412.”

Gwiazdy są niczym klejnoty, błyszczące na tle aksamitnej ciemności nocnego nieba. Co jednak ciekawe, niektóre gwiazdy mogą z czasem zamieniać się w rzeczywiste klejnoty – stopniowo stygnąć, twardniejąc i krystalizując.Tak się składa, że astronomowie właśnie odkryli, że pewna niedawno dostrzeżona gwiazda najwyraźniej jest w trakcie opisanego procesu. Znajduje się ona zaledwie 104 lata świetlne z dala od Ziemi.Gwiazdy, które z czasem zamieniają się kosmiczne klejnoty, to tak zwane. Warto w tym miejscu wspomnieć, że same białe karły są pozostałościami po większych gwiazdach, których zewnętrzna materia została wyrzucona w otaczającą je przestrzeń. Białe karły to zapadnięte jądra takich gwiazd. Są one ultragęste – choć są mniej więcej wielkości Ziemi a nawet Księżyca, ich masy sięgająMateria w białych karłach jest silnie skompresowana, ale jej dalszemu zapadaniu zapobiega coś, co nazywa się ciśnieniem degeneracji elektronów. Dwa elektrony nie mogą zajmować jednocześnie tych samych stanów, dzięki czemu biały karzeł nie staje się jeszcze gęstszy, w przeciwieństwie do gwiazd neutronowych i czarnych dziur.Białe karły świecą stosunkowo słabo, a z biegiem czasu, za sprawą utraty ciepła powinny ewoluować w obiekty zwane. Mowa o zimnych bryłach skrystalizowanego węgla. Obliczenia sugerują, że proces przemiany białego karła w czarnego karła powinien trać bardzo długo – około. W związku z tym i jako żema około, naukowcy nie spodziewają się, że w najbliższym czasie odkryją jakiegokolwiek czarnego karła.Naukowcy szukają natomiast białych karłów, które wykazują oznaki krystalizacji zachodzącej w ich jądrach i przekształcają się powoli w czarne karły. Podczas tej krystalizacji atomy węgla i tlenu wewnątrz białego karła przestają się swobodnie poruszać i tworzą wiązania, układając się sieć krystaliczną. Podczas tego procesu uwalniana jest energia, która rozprasza się w postaci ciepła, a to powoduje spowolnienie stygnięcia białego karła. Dlatego ten może wydawać się młodszy, niż jest w rzeczywistości.Aby dokładnie ocenić jasność gwiazdy, trzeba wiedzieć dokładnie, jak daleko się ta znajduje. Na szczęście w ostatnich lata pomiary odległości gwiazd stały się znacznie precyzyjniejsze, a to za sprawą sondyZespół astronomów, któremu przewodził, wykorzystał dane z sondy Gaia w ramach swoich poszukiwań układów wielokrotnych i gwiazd, których związek z układami wielokrotnymi mógł nie być jasny. Dzięki temu dowiedziano się, że niedawno odkryty biały karzeł może być związany z czymś, co uważano za układ trzech gwiazd, znany jako. Ponadto odkryto, że ten biały karzeł -– najprawdopodobniej przechodzi przez proces krystalizacji., naukowcy napisali w swojej pracy.Niestety nie wiadomo, czy omawiany biały karzeł krystalizuje się do formy. Gęstość białego karła wynosi około, podczas gdy gęstość diamentu wynosi około. Być może w białym karle powstała zatem inna alotropowa odmiana węgla.Co istotne, jako że HD 190412 C jest częścią poczwórnego układu gwiazd, naukowcom udało się oszacować dokładniej jego wiek. Wydaje się, że cały układ ma około 7,3 miliarda lat, a biały karzeł ma około. Różnica między tymi wartościami sugeruje, że tempo krystalizacji białego karła spowolniło tempo jego stygnięcia o około 1 miliard lat.Źródło: arXiv , fot. tyt. Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics