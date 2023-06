W poniedziałek obok Ziemi przeleci potencjalnie niebezpieczna asteroida

Jej obserwacje będą transmitowane na żywo.

Przelot asteroidy wielkości wieżowca

Dwie asteroidy w jednym

Zdjęcie asteroidy 1994 XD wykonane pod koniec maja w ramach The Virtual Telescope Project 2.0. | Źródło: The Virtual Telescope Project 2.0/Gianluca Masi

Kosmiczne skały kontra Ziemia

Obok Ziemi regularnie przelatują większe lub mniejsze asteroidy. Kolejna zbliży się do naszej planety już w najbliższy poniedziałek.klasyfikuje ją jako asteroidę potencjalnie niebezpieczną, ale czy tym razem będzie ona dla nas stanowić zagrożenie? Śpieszymy z wyjaśnieniami., bo tak brzmi nazwa omawianej asteroidy, mierzy odDla porównania, najwyższy budynek świata, czyli, mierzy. Jako że każdy obiekt większy niż 140 metrów i pojawiający się w odległości 4,65 milionów kilometrów od Ziemi lub mniejszej jest klasyfikowany jako obiekt potencjalnie niebezpieczny, 1994 XD jak najbardziej się w tę kategorię wpisuje. Gdyby 1994 XD uderzyła w Ziemię, nie doprowadziłaby do zagłady ludzkości, ale zebrałaby niemałe żniwo.Na szczęście, w poniedziałek, czylibieżącego roku, 1994 XD znajdzie się jakieś. To mniej więcej ośmiokrotność dystansu dzielącego Ziemię i Księżyc, wynoszącego. Jej najbliższy przelot w pobliżu Ziemi będzie więc dla nas jak najbardziej bezpieczny.Co ciekawe 1994 XD to asteroida podwójna, składająca się na większą asteroidę oraz mniejszą asteroidę, która krąży wokół niej. W ramach projektu The Virtual Telescope Project 2.0 zaobserwowano ją pod koniec maja, gdy ta znajdowała się jakieś 25 milionów kilometrów od Ziemi.Warto wspomnieć, że The Virtual Telescope Project 2.0 zamierza transmitować na żywo obserwacje asteroidy prowadzone podczas jej przelotu obok Ziemi, na swojej stronie internetowej . Przelot ten ma mieć miejsce 12 czerwca w okolicy godziny 2:53 w nocy czasu polskiego.

Okej, 1994 XD nie uderzy w Ziemię 12 czerwca, ale czy może stać się to podczas kolejnego przelotu, albo kolejnego? Na szczęście wygląda na to, że nie. Ponadto, niedawno przeprowadzone badania pokazały, że żadna znana asteroida zdolna do zagłady ludzkości nie uderzy w Ziemię w ciągu co najmniej najbliższego tysiąca lat. Możesz zatem spać spokojnie.Oczywiście, czasem zdarza się, że na Ziemię spada asteroida, o istnieniu której wcześniej nie wiedzieliśmy. Są to jednak zwykle asteroidy bardzo malutkie, nie stwarzające żadnego zagrożenia. Im asteroida mniejsza, tym rzecz jasna trudniej ją dostrzec w kosmosie.