Wykonano pierwszy „rentgen” pojedynczego atomu. To prawdziwy przełom

Dokonanie otwiera przed naukowcami nowe możliwości.

Mikroskopy i ich limity

Osiągnięcie o niemałym znaczeniu

Zespół naukowców, któremu przewodził profesor fizykiwykonał pierwsze w historii, czyli zbadał pojedynczy atom i jego stan chemiczny. Oznacza, że od teraz badacze będą mogli badać materiały i ich chemiczne właściwości z jeszcze większą dokładnością, niż kiedykolwiek dotychczas.Fotografowanie atomów nie jest niczym nowym. Naukowcy rejestrują obrazy atomów od lat, z użyciem tak zwanych mikroskopów(ang.), czyli mikroskopów ze skanującą sondą. Są to mikroskopy, które wykorzystują naładowaną elektrycznie, bardzo cienką głowicę do skanowania powierzchni materiałów linia po linii, w maleńkiej skali dzięki kwantowo-mechanicznym interakcjom, które powodują przepływ elektronów miedzy głowicą a atomami na powierzchni materiału.Problemem jest rozdzielczość zdjęć atomów i zakres informacji, które naukowa aparatura jest w stanie zebrać. Obserwacja atomów to jedno, ale naukowcy chcą też znać też stan chemiczny pojedynczych atomów. Do tego potrzebne jest promieniowanie rentgenowskie. Tymczasem, urządzenia wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie pozwalały póki co na zbieranie danych na temat próbek ważących nie mniej niż jeden(jedna trylionowa grama), czyli z obszarów obejmujących nie mniej niż około 10 tysięcy atomów.Aby obejść powyższy problem, zespół naukowców z Ohio umieścił pojedyncze atomyw macierzy tak zwanych, tworzących pierścienie. Aby wykryć sygnał rentgenowski pojedynczego atomu, zespół badaczy uzupełnił konwencjonalne detektory promieniowania rentgenowskiego o wyspecjalizowany detektor wykonany z ostrej metalowej końcówki umieszczonej bardzo blisko próbki w celu zbierania elektronów wzbudzonych promieniowaniem rentgenowskim.