Księżyc Saturna wystrzelił w kosmos rekordowo wielki pióropusz lodu. 20 razy większy niż on sam

Zaobserwował go Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

Kula lodu z potencjałem

Pióropusz, jakiego jeszcze nie było

to bardzo charakterystyczny księżyc– księżyc, który słynie z lodowych pióropuszy regularnie wystrzeliwanych w kosmos spod swojej lodowej pokrywy. Teraz zaobserwowano jednak rekordowo duży pióropusz wytworzony przez Enceladusa, mierzący tysiące kilometrów wysokości. Dostrzeżono go z pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.Enceladus na pierwszy rzut oka może wyglądać na nudną kulę lodu, ale w rzeczywistości jest to jeden z najciekawszych obiektów w Układzie Słonecznym. Pod jego lodową pokrywą skrywa się bowiem globalny ocean, w którym może występować życie. Co jednak najlepsze, na powierzchni Enceladusa znajdują się gejzery, które wyrzucają w kosmos cząsteczki wodnego lodu. Cząsteczki te tworzą ogromne pióropusze sięgające setek kilometrów.Warto też wspomnieć, że wspomniane pióropusze mogą wyjaśniać, dlaczego w górnych warstwach atmosfery Saturna znajduje się woda. Ponadto, cząsteczki pochodzące z pióropuszy są źródłem większości materii tworzącejE Saturna.Na przestrzeni lat pióropusze Enceladusa regularnie fotografowała sonda. Ba, sonda nawet przez nie przeleciała, aby sprawdzić, czy zawierają coś więcej niż tylko wodę. Teraz Enceladusowi przyjrzał się natomiast, prowadzący obserwacje w podczerwieni. W ten sposób ujrzał pióropusz znacznie większy niż jakiekolwiek dostrzeżone do tej pory.