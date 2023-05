Wybuch wulkanu Tonga był tak silny, że zakłócił działanie satelitów

Zeszłoroczna erupcja nie przestaje zadziwiać.

Historyczna eksplozja

Wulkan kontra satelity

Na początku ubiegłego roku doszło do erupcji podwodnego wulkanu – erupcji tak silnej, że w jej wyniku powstał słup pyłu wysoki na. Ba, wytworzyła ona potężne fale uderzeniowe, które obiegły cały glob i dotarły do mnóstwa stacji meteorologicznych. Związane z nimi zmiany ciśnienia zarejestrowano nawet wi na Kasprowym Wierchu Mowa rzecz jasna o erupcji wulkanu, położonego 45 kilometrów na północny zachód od stolicy państwa. Najnowsze badania pokazują, że ta zakłóciła nawet pracę satelitów przebywających na orbicie Ziemi.Omawiany wybuch wulkanu Hunga Tonga miał miejsce. Uważa się, że mógł on być najsilniejszą naturalną eksplozją ostatniego stulecia. Zdaniem niektórych jego siła była porównywalna do siły eksplozji dużej amerykańskiej bomby jądrowej. Wywołał on falesięgające, które dotarły nie tylko do wyspy Tonga, ale też, a nawet zachodnich wybrzeży obuPewne badania przeprowadzone w 2022 roku pokazały też, że erupcja wulkanu Hunga Tonga wytworzyła potężne atmosferyczne fale, które wywarły wpływ na ziemską jonosferę. Dopiero najnowsze badania ujawniły jednak, jak wysoko te fale sięgały i co za ich sprawą stało się z obiegiem satelitarnych sygnałów na orbicie naszej planety.Od dawna spekulowano, ze potężne erupcje wulkaniczne mogą prowadzić do zakłóceń wjonosfery. Mowa o warstwie położonej na wysokości od, która zawiera największe stężenie jonów spośród wszystkich części ziemskiej atmosfery. Gdy wulkan Hunga Tonga wybuchł w zeszłym roku, jego erupcja była trak silna, że stworzyła w jonosferze „”. Zasadniczo były to dziury, przez które sygnały komunikacyjne nie były w stanie się przedrzeć.Co ciekawe, autorzy pracy, która ukazała się na łamach czasopisma Scientific Reports , nie dość że udowodnili, iż erupcje wulkanów takich jak Hunga Tonga mogą wytwarzać wspomniane bąble w atmosferze, to pokazali, że takie bąble mogą sięgać znacznie wyżej, niż dotychczas spekulowano. Mogą one osiągać wysokość nawetnad powierzchnią Ziemi.Naukowcy odkryli również, że erupcja Hunga Tonga doprowadziła do nagłego wzrostu zagęszczenia elektronów w jonosferze i zwiększenia wysokości tej warstwy atmosfery, a wszystko to na kilka godzin zanim do jonosfery dotarła fala uderzeniowa, która wytworzyła wspomniane atmosferyczne bąbelki plazmy. Badacze sugerują, że tak szybka reakcja mogła nastąpić w wyniku interakcji fal atmosferycznych wytworzonych przez erupcję z naładowanymi elektrycznie jonami w atmosferze, która spowodowała szybkie przemieszczanie się energii wzdłuż linii pola magnetycznego Ziemi.Odkrycia dokonane dzięki badaniu skutków erupcji Hunga Tonga mogą pomóc naukowcom przewidywać w przyszłości pojawianie się bąbelków plazmy wynikających z wybuchów wulkanów i innych wydarzeń. Oczywiście nikt nie będzie w stanie zapobiegać wpływowi takich bąbelków na przepływ sygnałów między satelitami znajdującymi sią na orbicie, natomiast będzie można ostrzegać samoloty i inne statki powietrzne przed przelotem przez takie bańki.Źródło: Space , fot. tyt. NOAA