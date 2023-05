Japonia chce pozyskiwać energię słoneczną w kosmosie i przesyłać ją na Ziemię

Pierwsza próba już jest zaplanowana.

Ambitne plany Japończyków

Pomysł w realizacji od dekad

Energetyczny wyścig

to najobfitsze źródło energii odnawialnej. Szacuje się bowiem, że do powierzchni Ziemi w formie energii słonecznej dociera około, czyli około 5000 razy więcej niż wynosi zapotrzebowanie ludzkości.Warto ponadto pamiętać, że energia słoneczna jest też dostępna w kosmosie. W końcu tylko ułamek promieniowania generowanego przez Słońce trafia w naszą planetę. Dlatego, czyli japońska agencja kosmiczna, chciałaby pozyskiwać kosmiczną energię słoneczną, a następnie przesyłać ją na Ziemię.JAXA dekadami pracowała nad tym, aby umożliwić transferowanie energii słonecznej z kosmosu na Ziemię. W 2015 roku jej naukowcy dokonali przełomu, pomyślnie przesyłając– ilość wystarczającą by zasilić elektryczny czajnik – na odległościz użyciem bezprzewodowego odbiornika. Teraz agencja jest coraz bliżej wykorzystania tej technologii w przestrzeni kosmicznej.Nikkei donosi, że JAXA już, we współpracy z prywatnymi podmiotami, spróbuje przetransmitować energię słoneczną na Ziemię. Grupa, której przewodzi profesor, zamierza wystrzelić na orbitę serię małych satelitów. Satelity te będą wyposażone w panele słoneczne, które będą pozyskiwać energię słoneczną. Energia ta będzie konwertowana mai właśnie w formie mikrofal przesyłana na Ziemię.Dlaczego w formie mikrofal? Otóż, mikrofale, czyli to samo elektromagnetyczne promieniowanie, co to wykorzystywane w kuchennych mikrofalówkach, są w stanie przenikać przez chmury. Dlatego powinny być one stabilnym nośnikiem energii niezależnie od warunków pogodowych i pory dnia.Warto wspomnieć, że koncepcja kosmicznej elektrowni słonecznej została po raz pierwszy zaproponowana wprzez amerykańskiego fizyka. W Japonii prace nad realizacją tej koncepcji trwają od kilkudziesięciu lat. To właśnie Japończycy w latachjako pierwsi przesłali w kosmosie energię w formie mikrofal.japońscy naukowcy przesłali energię ze sterowca wzniesionego na 30 metrów w powietrze do smartfonu na powierzchni Ziemi. Z kolei wdokonali, jak wspomniałam, poziomej transmisji na odległość 50 metrów. Wdokonali zaś transmisji wertykalnej na tę samą odległość.Zanim Japończycy spróbują przetransmitować energię słoneczną z kosmosu na Ziemię, najpierw zamierzają przeprowadzić próby transmisji naziemnej na odległości. Czas pokaże, czy uda im się wszystkie te plany zrealizować.Oczywiście konkurencja nie śpi. Projekty związane z przesyłaniem na Ziemię energii słonecznej z kosmosu realizowane są także przez amerykańskioraz chiński. Nic dziwnego. Energia słoneczna wydaje się być ogromnym, niewykorzystanym dotąd potencjałem.Trzeba przy tym wszystkim pamiętać, że z pozyskiwaniem energii słonecznej z kosmosu mogą wiązać się ogromne koszty. Szacuje się, że instalacja w kosmosie paneli słonecznych, które mogłyby wspólnie generować– ekwiwalent jednego reaktora jądrowego – wiązałaby się z wydatkiem rzędu, czyli bliskoŹródło: Nikkei , fot. tyt. Uniwersytet w Kyoto