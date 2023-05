Betelgeza znowu zadziwia astronomów. Tym razem jest niespodziewanie jasna

Co się z nią dzieje?

to gwiazda, o której kilka lat temu w Internecie zrobiło się dość głośno . Ta nagle zaczęła świecić bowiem z mniejszą jasnością, by potem powoli powrócić do tej oryginalnej. Naukowcy musieli przeprowadzić wiele obserwacji, by w końcu dowiedzieć się, dlaczego do tego doszło, a początkowo było to niezłą zagwozdką.Teraz Betelgeza ponownie zaskoczyła astronomów. Tym razem świeci ona niespodziewanie jasno.Jasność Betelgezy zmienia się cyklicznie. Jest ona bowiem gwiazdą zmienną półregularną. Normalne jest zatem, że raz świeci z większą, a raz z mniejszą jasnością. Od jakiegoś czasu jednak szczytowe wartości jej jasności stają się coraz wyższe i wyższe. Obecnie świeci ona o około 42% jaśniej niż zwykle, a w kwietniu świeciła okołoZ reguły Betelgeza jest 10. najjaśniejszą gwiazdą na niebie. Teraz zajmuje jednak 7. pozycję w tym rankingu. Niektórzy zastanawiają się zatem, czy Betelgeza nie wybuchnie wkrótce jako. Czy faktycznie tak będzie?Naukowcy uważają, że raczej nie. Ich zdaniem Betelgeza prawdopodobnie wraca do siebie po ogromnym spadku jasności z 2019 roku. Jasność gwiazdy ma ustabilizować się w ciągu dekady.Betelgeza to naprawdę niesamowita gwiazda. Znajduje się ona około, w, ale warto mieć na uwadze to, że jej odległość jest wyznaczana z dużą niepewnością. Podejrzewa się, że gwiazda ta, znajdująca się na końcowym etapie swojej ewolucji, w niedalekiej przyszłości wybuchnie jako supernowa.Betelgeza już prawie wypaliła swoje zapasy wodoru, gazu, którego fuzja w jej jądrze zasilała ją przez początkowy etap jej żywota. Teraz przedziera przez zapasy helu, którego fuzja w węgiel i tlen sprawiły, że gwiazda rozszerzyła się do niebotycznych rozmiarów. Przemieni się w supernową, gdy tylko wyczerpie zapasy swojego paliwa. Potem jej jądro zapewne stanie się gwiazdą neutronową.Warto wspomnieć, że Betelgeza jest. Ocenia się, że jest masa obecnie wynosi 15 do 20 mas Słońca. Rozpoczęła ona jednak swój żywot jako błękitna, gorąca. Takie gwiazdy wyczerpują jednak zapasy swojego paliwa bardzo szybko – stąd zmiana typu widmowego. Betelgeza ma zaledwie, a mimo to jest znacznie bliżej końca swojego żywota niż, które ma około 4,6 miliarda lat.Gdy w 2019 roku jasność Betelgezy nagle spadła o 25 procent, naukowcy rzucili się w wir badań, by znaleźć przyczynę. Okazało się, że na powierzchni Betelgezy doszło do ochłodzenia , które spowodowało tam kondensację masywnego obłoku pyłu. Obłok ten częściowo zasłonił Betelgezę, ograniczając ilość jej światła docierającego do Ziemi. Zdaniem naukowców mowa o zachowaniu zupełnie normalnym jak na czerwonego olbrzyma. Zwykle jednak nie mamy okazji takich procesów podziwiać.Przed zdarzeniem z 2019 roku jasność Betelgezy również cyklicznie się zmieniała, tak jak teraz. Długość jej cykli zawsze była różna, ale większość tych cykli trwała jakieś 400 dni. Przyćmienie gwiazdy spowodowało jednak pewne zmiany w omawianych fluktuacjach.Nowe badania pokazują, że 400-dniowy cykl skrócił się o połowę, do 200 dni. Proces zmian jasności gwiazdy mógł bowiem zostać zakłócony przez materię, która w 2019 roku się od niej oderwała. Póki co powierzchnia Betelgezy nie wróciła do siebie i właśnie dlatego, gwiazda świeci na naszym niebie tak jasno.Naukowcy przewidują, że za kilka lat Betelgeza wróci do normalności. Potem będzie spokojnie przeżywać swoje schyłkowe tysiąclecia. Niestety wygląda zatem na to, że obecne pokolenie nie będzie miało szansy podziwiać jej wybuchu jako supernowa.Źródło: Scientific American , fot. tyt. ESO/L. Calçada