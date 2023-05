Lucy zrobiła niezwykłe zdjęcie. Zobacz, ile dzieli Ziemię i Księżyc

Niesamowite zdjęcie z 1,4 miliona kilometrów.

Odległość Księżyca od Ziemi

Lucy to sonda kosmiczna zbudowana w celu zbadania niektórych planetoid trojańskich – dwóch masywnych grup skał kosmicznych, znajdujących się po obu stronach Jowisza na jego orbicie wokół Słońca. Wystrzelona 16 października 2021 roku dotrze do asteroid trojańskich pod koniec 2027 roku, ale już teraz dostarcza NASA wielu fascynujących danych oraz fotografii. Jedną z nich przesłała w październiku ubiegłego roku.działa na wyobraźnię.Spoglądając na wieczorne niebo mogłoby się wydawać, że Księżyc znajduje się naprawdę rzut beretem od Ziemi. Gdy widać go tuż nad horyzontem jest doprawdy duży - na tyle, by dostrzec plamy na jego powierzchni. Cóż, w skali kosmosu znajduje się on nawet bliżej niż po sąsiedzku, ale jak blisko naprawdę? Odległość Księżyca od Ziemi wynosiPomiędzy Ziemią i Księżycem zmieściłyby się wszystkie planety Układu Słonecznego i zostałoby jeszcze ok. 4400 kilometrów wolnej przestrzeni. Trudno to sobie wyobrazić, prawda?Sonda Lucy wykonała zdjęcie Księżyca i Ziemi za pomocą systemu T2CAM (Terminal Tracking Camera) z odległości. Fotografię wykonano w ramach sekwencji kalibracji instrumentu, gdy statek kosmiczny zbliżał się do Ziemi, celem wykonania pierwszej z trzech asyst grawitacyjnych Ziemi. Dzięki niej można lepiej uzmysłowić sobie faktyczną odległość dzielącą oba te ciała niebieskie.