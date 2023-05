Astronauci NASA szykują się do misji na Marsa. Spędzą rok w odosobnieniu

Tak wygląda baza, która ma symulować marsjańskie warunki.

Nie lada wyzwanie dla astronautów

Zanimzacznie wysyłać astronautów na Marsa, musi się do takich przedsięwzięć odpowiednio przygotować, zwłaszcza jeżeli z czasem zamierza ustanowić na Marsie stację badawczą, a nawet kolonię. Musi nie tylko zbudować rakietę i kapsułę, które mogłyby transportować astronautów na Czerwoną Planetę i z powrotem, ale też odpowiednio wyszkolić astronautów i dowiedzieć się wpierw, jak długotrwały pobyt na powierzchni Marsa by na tych astronautów wpłynął.Na realizację ostatniego zadania ma amerykańskiej agencji kosmicznej zbudowana przez nią naziemna baza o nazwie), która ma symulować warunki panujące na Marsie. Już wkrótce na jej obszarze zostanie zapoczątkowana pierwsza misja, w ramach której czwórka astronautów spędzi ponad rok w izolacji od reszty świata.Wspomniana czwórka astronautów tooraz. Haston będzie pełnić rolę przywódcy misji, Brockwell rolę inżyniera lotu, Jones rolę oficera medycznego, a Jones oficera naukowego.Uczestnicy misji będą wspólnie przebywać w bazie CHAPEA przez dokładnie 378 dni. W tym czasie będą uczestniczyć w różnych działaniach – symulowanych spacerach kosmicznych, eksperymentach naukowych, a także pracach porządkowych i nie tylko. W trakcie trwania misji ochotnicy nie będą mogli ani na chwilę opuścić bazy, a wszystko to po to, aby NASA mogła zebrać wartościowe dane, uwzględniające stresory środowiskowe. Co ciekawe, aby wiernie zasymulować to, że astronauci będą przebywać na Marsie, będą oni mieli do czynienia z 22-minutowym opóźnieniem w komunikacji radiowej, tak jak ma to miejsce na linii Ziemia-Mars.