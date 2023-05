Mięso z laboratorium nawet 25 razy bardziej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjne

Zaskakujące wyniki badania.

Mięso z laboratorium wcale nie tak zbawienne

Bardzo dużo w ostatnich latach mówi się o szkodliwym wpływie spożywania mięsa na środowisko. Jeszcze w 2006 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) biła na alarm, że hodowla przemysłowa zwierząt generuje nawet 14,5 procenta gazów cieplarnianych. Ratunkiem dla Ziemi oraz alternatywą dla mięsożerców miało stać się "ekologiczne" mięso z laboratorium . Temat podchwyciło nawet KFC , zapowiadając drukowanie mięsa drobiowego na lubiane nuggetsy. Teraz okazuje się, że mięso z laboratorium jest rzekomo nawetniż to hodowlane.Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego wzięli pod lupę proces hodowli mięsa w laboratorium. To, w czym upatrywano się rozwiązania narastającego problemu, okazało się go jedynie zaostrzać. Mięso z laboratorium ma zdaniem naukowców 25 razy większy wpływ na globalne ocieplenie niż tradycyjna produkcja. Dlaczego?Wady hodowli zwierząt z punktu widzenia ekologii wydają się oczywiste. Na wszystkich jego etapach zużywane są cenne zasoby, takie jak woda, pasza, ziemia, czy też antybiotyki. Zdaniem naukowców jest to jednak zużycie symboliczne w porównaniu do śladu węglowego, jaki generuje produkcja specjalnego. W jego skład wchodzą m.in. w odpowiedni sposób oczyszczone witaminy, sole, aminokwasy i cukry. Ultrafiltracja i chromatografia mają gigantyczne zapotrzebowanie na energie.Derrick Risner z Uniwersytetu Kalifornijskiego uważa, że odejście od oczyszczania bulionu nie jest możliwe, bowiem nawet niewielkie ilości zanieczyszczeń rujnują hodowlę komórek zwierzęcych. Wyraża nadzieję, że w przyszłości naukowcom może udać się stworzyć komórki zwierzęce odporniejsze na zanieczyszczenia. W redukcji śladu węglowego pomoże też przesiadka na energię odnawialną.Risner szczerze podsumował badania, mówiąc, iż pomimo poczynienia do tej pory wielomiliardowych inwestycji w mięso hodowane w laboratorium,, czy technologia ta będzie lepsza dla środowiska od tradycyjnej hodowli.Źródło: newscientist , zdj. tyt. Canva Pro