Odkryto aż 62 nowe księżyce Saturna. Jowisz znowu w tyle

Saturn ponownie stał się planetą z największą liczbą znanych księżyców.



Niestety, 62 nieznanych dotąd księżyców Saturna. Oznacza to, że Saturn posiada łącznie 145 oficjalnie rozpoznawanych księżyców, podczas gdy Jowisz „tylko” 92.



Co ciekawe, większość nowo poznanych księżyców Saturna to księżyce niezwykle malutkie, o średnicy nawet 2,5 kilometra. Technika wykorzystana do ich odkrycia okazała się więc niezwykle efektywna.



Księżyce przyćmione przez blask planet

Niezwykle trudne jest obserwowanie maleńkich obiektów w pobliżu Saturna i Jowisza. Jako że są to największe planety w Układzie Słonecznym, świecą na niebie bardzo jasno, a w szczególności z naszej perspektywy. Zawsze odbijają bowiem w naszą stronę światło słoneczne. Dlatego są jaśniejsze niż jakiekolwiek ciała znajdujące się w pobliżu.



Saturn i jego niektóre księżyce – od lewej Janus, Pandora, Enceladus, Rhea i Mimas. | Źródło: NASA



W związku z powyższym do odkrycia nowych księżyców Saturna były potrzebne zdjęcia okolic planety wykonane na przestrzeni kilku ostatnich lat. Na potwierdzenie natury tych obiektów pozwoliła technika polegająca na przesuwaniu i nakładaniu na siebie zdjęć.



Metoda, która była kluczem do odkrycia

W jaki sposób wspomniana technika działa? W skrócie, sekwencja obrazów jest „przesuwana” przez naukowców z taką samą prędkością, z jaką księżyc porusza się po niebie. Następnie obrazy są nakładane jeden na drugi, aby wzmocnić słabe sygnały, niewidoczne na pojedynczych zdjęciach, ale widoczne w stosie obrazów.



Technika przesuwania i nakładania w przeszłości była wykorzystywana chociażby do poszukiwania księżyców krążących wokół Neptuna i Urana. W 2019 roku Edward Ashton z Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics na Tajwanie użył jej, by przeskanować niebie wokół Saturna za pomocą Teleskopu Kanadyjsko-Francusko-Hawajskiego. W ten sposób zdołał zlokalizować na orbicie Saturna nieznane wcześniej obiekty.



Między 2019 a 2021 rokiem Ashton i inni astronomowie regularnie prowadzili kilkugodzinne obserwacje i sięgali po technikę przesuwania i nakładania, by sprawdzić, czy zidentyfikowane obiekty mogą być księżycami. Odkrycie pierwszego księżyca potwierdzono już w 2021 roku. Teraz potwierdzono odkrycie 62 kolejnych.



Pozostałości po większych księżycach



Wszystkie nowo odkryte księżyce należą do trzech grup księżyców Saturna sklasyfikowanych jako „nieregularne”. Te, zgrupowane w skupiska zwane grupą inuicką, grupą nordycką i grupą galijską, krążą wokół planety po dużych, eliptycznych orbitach pod dużym kątem w stosunku do „zwykłych” księżyców Saturna.



