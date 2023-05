Dlaczego lustro widzi obiekt za kartką? Wyjaśnienie trendu z TikToka

Proste wytłumaczenie.

Skąd lustro wie, że za kartką znajduje się przedmiot?

Mamy 2023 rok, a niektórzy pełnoletni ludzie dopiero teraz dowiedzą się, czym jest odbicie lustrzane...

Z jednej strony z roku na rok ludzkość ma coraz łatwiejszy dostęp do coraz to większego zasobu wiedzy. Z drugiej jednak często trudno nie odnieść wrażenia, że społeczeństwa z całego świata głupieją. Dowodów na ten stan rzeczy jest cała masa, a jeden z nich stanowi popularność jednego z najnowszych trendów w aplikacji TikTok . Użytkownicy aplikacji są zdumieni tym, że lustro "widzi" przedmioty ukryte za kartką papieru. Prostejest dla nich czarną magią.Punktem wyjścia dla dalszych rozważań niechaj będzie viralowy film mający w tej chwili już. To prawdopodobnie najpopularniejszy z materiałów wideo przedstawiający opisywane tu zjawisko. Nagrywająca go Niemka nie ma pojęcia - a może tylko udaje - jakim sposobem "za kartką" papieru w lustrze widać przedmiot znajdujący się po drugiej stronie kartki.Przede wszystkim: lustro niczego nie "widzi" i niczego nie "wie". Lustro nie rozprasza światła, tylko idealnie je odbija, bez zakłócania obrazu, za sprawą idealnie gładkiej powierzchni. Światło odbijające się od obiektu dociera na powierzchnię lustra na niezasłoniętej części jego powierzchni pod ostrzejszym kątem. Papier stanowi wyłącznie tło dla obrazu, nie będąc dla światła żadną przeszkodą w dotarciu na pozostałą część powierzchni. Wystarczy, że obserwator ustawi się do lustra pod odpowiednim kątem, a zobaczy w lustrze zasłonięty obiekt - ot, cały sekret.Wyjaśnieniem zjawiska dla wzrokowców niech będzie poniższy TikTok.Źródło: TikTok