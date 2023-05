Wieże telekomunikacyjne mogą zwabić na Ziemię obcych

Jeśli obcy istnieją, to nasza technologia zdradzi im, że na Ziemi jest życie.

„Ziemia już jest bardzo jasna w radiowej części widma [elektromagnetycznego]. Jeśli ten trend się utrzyma, każda zaawansowana cywilizacja dysponująca odpowiednią technologią będzie mogła nas z łatwością wykryć.”

Wabiki na kosmitów

Temat, który warto mocniej zgłębić

Dla nas, mieszkańców Ziemi, niekoniecznie było dobrze, gdyby przedstawiciele obcych cywilizacji dowiedzieli się o naszym istnieniu. Tymczasem okazuje się, że wieże telekomunikacyjne, którymi nasza planeta jest dziś usiana, mogą je zdradzać.Nowe badania sugerują, że zaawansowane cywilizacje z pobliskich układów planetarnych mogłyby wykryć sygnały radiowe pochodzące z ziemskich masztów telekomunikacyjnych. Jeżeli w przyszłości sygnały te staną się silniejsze, ludzka cywilizacja będzie wykrywalna z jeszcze odleglejszych zakątków naszej galaktyki., powiedział, dyrektornależącego doMike Garrett jest jednym z autorów pracy poświęconej omawianym badaniom, opublikowanej w lutym w czasopiśmie Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . W ramach badań naukowcy przeprowadzili symulacje wycieku sygnałów radiowych z wież telefonii komórkowych i podjęli się próby określenia, jak trudno byłoby wykryć te sygnały z innych planet.Naukowcy odkryli, że wiele śladów wskazuje na to, iż na Ziemi istnieje zaawansowane technologicznie życie. Te ślady to wycieki radiowe z wież telekomunikacyjnych, komunikacji satelitarnej i sygnałów internetowych. Stwierdzono, że sygnały te mogą docierać do hipotetycznych cywilizacji żyjących wokół pobliskich gwiazd, w tym– czerwonego karła znajdującego się w odległości 6 lat świetlnych stąd.Póki co sygnały pochodzące z Ziemi byłyby wykrywalne tylko dla kosmitów dysponujących czulszymi instrumentami niż te, które stworzyła ludzkość. W przyszłości, gdy Ziemia rozwinie się technologicznie jeszcze bardziej, prawdopodobnie nawet obcy z odleglejszych planet i przedstawiciele mniej zaawansowanych cywilizacji, będą jednak w stanie te sygnały odebrać.Uczeni w przyszłości zamierzają jeszcze dogłębniej zbadać temat wykrywalności ludzkiej cywilizacji z kosmosu. Ich zdaniem kolejne badania powinny obejmować dodatkowo także inne źródła wycieków radiowych, takie jak indywidualne telefony komórkowe, radary wojskowe i nie tylko.Ciekawe czy kiedyś my, ludzie, będziemy w stanie wykryć pozaziemskie cywilizacje dzięki sygnałom, które te mogą generować. Oczywiście na razie nie wiadomo, czy jakiekolwiek inne cywilizacje niż ta ziemska istnieją.Źródło: Uniwersytet w Manchesterze , fot. tyt. Canva