Na niebie dostrzeżono kolejną tajemniczą spiralę. Tym razem nad Alaską

Skąd się wzięła?

Zasługa SpaceX

Zjawisko, którego warto wypatrywać

Fotograf, który 15 kwietnia polował na Alasce na zorze polarne, mógł podziwiać niezły podniebny spektakl, ale nie tylko za sprawą rzeczonych zórz polarnych. Kiedyobserwował nocne niebo, to zostało niespodziewanie rozświetlone przez jasną– jaśniejsza niż same zorze, które fotografował. Salat nagrał więc timelapse z wydarzenia i udostępnił je w mediach społecznościowych, gdzie rozeszło się viralowo.Skąd omawiana spirala wzięła się na niebie? Na szczęście nie jest to dzieło obcych. Przyczyny jej powstania są równie prozaiczne, jak przyczyny poprzednich sfotografowanych podniebnych spirali.Podobnie jak spirale dostrzegane na niebie nad Nową Zelandią czy Hawajami , spirala widoczna na zdjęciach wykonanych przez Todda Salata powstała za sprawą rakietyfirmy SpaceX. Taka rakieta niedawno wyniosła na orbitę szereg małych satelitów w ramach misji. Spirala została utworzona przez pozostałości wypuszczonego przez nią paliwa.Jako że spirala dostrzeżona nad Alaską jest którąś z kolei spiralą zaobserwowaną na niebie, nie zaskakuje i zadziwia ona tak, jak poprzednie. Nie zmienia to jednak faktu, że to naprawdę spektakularne zjawisko, które jeszcze nie każdy mógł zobaczyć na własne oczy. Każdy, kto miał szansę je uchwycić na zdjęciu, się z tego nie lada cieszył, tak jak Todd Salat.Warto wspomnieć, że gdy Todd Salat sfotografował podniebny wir, znajdował się na Alasce w pobliżu góry Donnelly Dome i miasta Delta Junction. Chociaż Salat od lat poluje na zorze polarne, dopiero po raz pierwszy miał okazję uchwycić na zdjęciu coś takiego.Ciekawe, kiedy i gdzie jeszcze podobny wir pojawi się na niebie. Być może będzie można go znowu zobaczyć 26 kwietnia, 28 kwietnia i 8 maja. Na te dni SpaceX planuje bowiem swoje kolejne starty – nie tylko rakiet Falcon 9, ale też Falcon Heavy.Spirale to nie jedyne widowiskowe zjawiska, które za sprawą rakiet SpaceX pojawiają się na niebie. Zdarza się, że rakieta Falcon 9, wznosząc się w kosmos, powoduje pojawienie się na niebie dymnego pierścienia lub tak zwanej „kosmicznej meduzy”.Źródło: Todd Salat/Facebook, fot. tyt. Canva