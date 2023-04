26-letnia Polka przyjęta do NASA

Wielki sukces młodej Polki.

26-letnia Polka w NASA. To Julia Stankiewicz

Mamy Polaka w NASA! Ma 26 lat i już osiągnęła rzecz prawie niemożliwą. Została przyjęta do NASA! Julia Stankiewicz umie biegle język angielski, francuski oraz niemiecki. W tak młodym wieku pracowała już z gigantami takimi jak Europejska Agencja Kosmiczna oraz Rolls-Royce Motors.… pic.twitter.com/iAxlBjoYdU — Maciej Kawecki (@kawecki_maciej) April 20, 2023

"Jeśli ktoś nie posiada ani paszportu amerykańskiego, ani zielonej karty to możliwości pracy w NASA są znacznie ograniczone. Dzieje się tak ze względu na restrykcje wojskowe (ITAR), ponieważ technologie kosmiczne mogą być wykorzystane do celów wojskowych, np. w postaci dronów czy satelitów militarnych. Jednak istnieje sposób na zatrudnienie ekspertów z zagranicy — poprzez firmy kontraktujące"

Głośno w mediach zrobiło się o sukcesie młodej, 26-letniej Polki, która dostała się do NASA.pracowała wcześniej dla Rolls-Royce Motors i Europejskiej Agencji Kosmicznej. Absolwentka Sorbony, International Space University oraz University of Manchester zasili szeregi amerykańskiej agencji kosmicznej (ang. National Aeronautics and Space Administration) dzięki specjalnemu programowi rekrutacyjnemu.Julia Stankiewicz zna biegle język angielski, francuski i niemiecki. Do NASA dostała się dzięki wsparciu ze strony Fundacji im. Rafała Brzoski, Fundacji Rozwoju Talentów, Fundacji im. Anny Pasek oraz Technicznej Uczelni w Monachium - był to jeden z wymogów programu rekrutacyjnego.- mówiła Stankiewicz w wywiadzie dla makeway.pl.Julia Stankiewicz w NASA będzie zajmowała się mapowanie klęsk żywiołowych w ramach programu ARIA. Projekt ten zakłada wykorzystanie danych satelitarnych do analizy powodzi, trzęsień Ziemi oraz pożarów. NASA wciąż nie ma zautomatyzowanego sposobu generowania takowych map.Wbrew temu co mogą sugerować niektóre nagłówki 26-latka. Warto pamiętać o tym, że jednym z managerów projektu Rosetta jest, syn zmarłego już Henryka Chmielewskiego, znanego pod pseudonimem Papcio Chmiel Źródło: Twitter, makeway.pl , zdj. tyt. zrzut ekranu z YouTube + praca wł.