NASA uczciła urodziny Kosmicznego Teleskopu Hubble'a niesamowitym zdjęciem

Teleskop ten zaszczyca nas swoimi zdjęciami już od 33 lat.

Świetny sposób na uczczenie 33. urodzin

„Większość rodzących się gwiazd skrywa się za chmurami drobnego pyłu, przypominającymi sadzę, które są grubsze w dolnej części zdjęcia.”

„Czerń na zdjęciu to nie pusta przestrzeń, ale właśnie ten zasłaniający gwiazdy pył.”

Obłok skrywający gwiazdy

Aż trudno w to uwierzyć, aleznajduje się w przestrzeni kosmicznej już od 33 lat. Wystrzelono go bowiem w kosmos 24 kwietnia 1990 roku. Teraz, z okazji jego zbliżających się urodzin,postanowiła przypomnieć o niesamowitych możliwościach tej maszyny. Wykonała z jego pomocą i opublikowała nowe zapierające dech w piersiach zdjęcie przedstawiające tak zwanyJak informuje amerykańska agencja kosmiczna, Kosmiczny Teleskop Hubble’a zarejestrował wspomniane zdjęcie, spoglądając przez utworzoną z pyłu zasłonę znajdującą się na krawędzi molekularnej chmury. Ta molekularna chmura zawiera mnóstwo materii potrzebnej do narodzin gwiazd i planet, a jej fotografia pokazuje, jak burzliwe są procesy powstawania gwiazd., możemy posłuchać w filmie omawiającym zdjęcie NASA.Na przestrzeni 33 lat Kosmiczny Teleskop Hubble’a sfotografował wiele obszarów gwiazdotwórczych. Jedno z jego niedawnych zdjęć przedstawiało chociażby– galaktykę będącą prawdziwą kolebką młodych gwiazd. Niemniej, najnowsza fotografia wykonana przez teleskop należy do tych najbardziej spektakularnych.Omawiane zdjęcie przedstawia zachodnią część obłoku molekularnego Perseusza – mgławicę refleksyjną, odkrytą w 1855 roku. Jest ona oddalona od Ziemi o jakieś 960 lat świetlnych, ale stanowi jeden z najbliższych nam obszarów formowania się gwiazd, obfitujących w młode gwiazdy.Zdjęcie składa się z trzech głównych części. W górnej można zobaczyć jasną, niebieską gwiazdę, która, jak wierzy NASA, wytwarza silne wiatry gwiazdowe rozdzierające mgławicę od środka. W środkowym segmencie widoczna jest kolejna bardzo jasna gwiazda, której światło przenika przez gęsty, czarny pył mgławicy. Otaczają ją inne, mniejsze gwiazdy, które zdają się świecić na czerwono, ponieważ pył odfiltrowuje dużą część emitowanego przez nie światła.