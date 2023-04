Lirydy 2023 – już niebawem noc spadających gwiazd. Kiedy i jak oglądać?

Szykuje się widowisko.



Już niebawem wystartuje kolejny sezon na obserwacje spadających gwiazd. Zainicjuje go zbliżające się maksimum meteorów z roju Lirydów. Gdzie i kiedy będziesz mógł podziwiać słynne Lirydy na niebie w tym roku? Śpieszymy z wyjaśnieniami.



Lirydy – deszcz meteorów powstający dzięki komecie

Lirydy to deszcz meteorów, który jest powiązany z kometą Thatchera (C/1861 G1). O jego występowaniu wiadomo już od kilku tysięcy lat. Jest on wręcz pierwszym rojem, o którym wspominały starożytne kroniki sprzed 2000 roku przed naszą erą.



Nazwa Lirydy pochodzi od gwiazdozbioru Lutni, który w języku łacińskim znany jest jako Lyra. Gwiazdozbiór Lutni znajduje się na niebie północnym i stanowi 52. co do wielkości gwiazdozbiór tego nieba. To właśnie z tego gwiazdozbioru Lirydy zdają się nadlatywać – ich radiant znajduje się na granicy gwiazdozbiorów Lutni i Herkulesa.



Jako że kometa Thatchera (C/1861 G1) przecina się z ekliptyką pod kątem aż 80 stopni, Lirydy wyróżniają się dość ostrym maksimum i krótkim okresem aktywności. Meteory te przemieszczają się poza tym z bardzo wysoką prędkością – nawet do 49 kilometrów na sekundę.



Lirydy 2023 – kiedy i gdzie obserwować?

Lirydy powinny być widoczne na polskim niebie od 16 kwietnia, a ich aktywność ma zakończyć się w okolicy 25 kwietnia. Najwięcej spadających gwiazd będzie można jednak podziwiać w nocy z 21 na 22 kwietnia.