Gigantyczna asteroida zmierza w kierunku Ziemi. Jest większa niż stadion piłkarski

Jest potencjalnie niebezpieczna.

2006 HV5 większa niż Meteor Czelabiński

Dlaczego asteroida 2006 HV5 jest potencjalnie niebezpieczna?

Zgodnie z informacjami NASA pochodzącymi z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi (CNEOS), gigantyczna asteroida 2006 HV5 minie Ziemię wodległości z prędkością. Wydarzenie będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu, 26 kwietnia 2023 roku.to superbolid o średnicy 17-20 metrów i masie sięgającej 10 tysięcy ton, który 15 lutego 2013 roku wszedł w atmosferę Ziemi nad obwodem czelabińskim w Rosji. Powstała w wyniku przelotu i jego eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła 7500 budynków i wywołała obrażenia u ponad 1500 osób. Filmy z przelotu szybko obiegły internet i naprawdę działały na wyobraźnię.Na szczęście dla ludzkości asteroida o średnicy ok. 400 metrów najpewniej minie Ziemię.Asteroida 2006 HV5 minie Ziemię w odległościniż odległość między Ziemią a Księżycem. To około 2,4 miliona kilometrów, co może wydawać się odległością znaczącą, ale w warunkach kosmicznych jest to naprawdę niepokojąco bliski przelot. Najbliżej Ziemi planeta, Wenus, znajduje się zaledwie 61 milionów kilometrów od Ziemi.2006 HV5 to jeden z ponad 31000 obiektów bliskich Ziemi, jakie wykryto do tej pory. Do tego grona zalicza się obiekty przelatujące w odległości do 48 milionów kilometrów od naszej planety. Te, które mają zaliczyć przelot w odległości do 7,4 miliona kilometrów traktowane są jako "potencjalnie niebezpieczne". Do tej pory takowych odnotowano około 2300.Naukowcy uważają, że obiekty potencjalnie niebezpieczne mogą niespodziewanie zmienić trajektorię swojego lotu i uderzyć w Ziemię. Nic nie wskazuje na to, aby miało to nastąpić w przypadku 2006 HV5.Śpijcie spokojnie.Źródło: NASA , zdj. tyt. Canva Pro (poglądowe)