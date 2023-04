NASA chce wysłać flotę satelitów w stronę asteroidy Apophis

Przezorny zawsze ubezpieczony.

Asteroida nie taka groźna, jak ją malowali, ale wciąż potencjalnie groźna

Propozycja, którą warto wziąć pod uwagę

„Natura dała nam doskonałą okazję do zademonstrowania naszej sprawności w kwestii realizacji misji kosmicznych.”

„W tym przypadku w celu przeprowadzenia szybkiego rozpoznania zbliżającego się obiektu, który może stwarzać ryzyko kolizji z Ziemią, dowiedzenia się na jego temat wszystkiego co możemy i przygotowania się do wszelkich działań, których moglibyśmy się podjąć, by zapobiec potencjalnej katastrofie.”

Po tym, gdy w 2004 roku odkryto asteroidę, przez krótki czas myślano, że istnieją spore szanse na to, iż ta w 2029 roku zderzy się z Ziemią. Dokładniejsze pomiary pokazały jednak, że ta w najbliższej przyszłości nie będzie dla nas zagrożeniem. Niemniej, w 2029 roku nadal znajdzie się bardzo blisko Ziemi, co będzie stanowić doskonałą okazję do tego, aby zbadać ją jeszcze lepiej.W zeszłym tygodniu, podczas, zastępczyni administratorads. technologii, polityki i strategii, zaproponowała realizację misji ukierunkowanej na Apophis. Misja ta miałaby polegać na wysłaniu w kierunku asteroidy całego roju statków kosmicznych.Apophis, której nazwa pochodzi od imienia występującego w mitologii starożytnego Egiptu wężowego demona mroku i chaosu, jest planetoidą należącą do grupy Atena. Jej średnica wynosi około 340 metrów, a jej okres orbitalny blisko 324 dni.Po 2004 roku Apophis była obserwowana wielokrotnie, ale dopiero za sprawą kampanii obserwacyjnej przeprowadzonej przez) NASA potwierdzono, że Apophis nie uderzy w Ziemię ani w 2029 roku, ani w 2068 roku, ani przez kolejne kilkadziesiąt lat. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że kiedyś będzie stanowić dla nas zagrożenie. Dlatego zapewne warto wykorzystać okazję, jaka nadarzy się w 2029 roku, i zbadać asteroidę z bliska.Bhavya Lal z NASA wyjaśniła, że misja, której celem byłaby asteroida Apophis, mogłaby być wspólnym wysiłkiem wielu agencji kosmicznych. Agencje te mogłyby stworzyć międzynarodową flotę satelitów, która dotarłaby w okolicę planetoidy przed 13 kwietnia 2029 roku.Międzynarodowa flota satelitów mogłaby wykorzystać podczas swojej misji technologię nawigacyjną podobną do tej, której użyto w ramach misji DART . Dla przypomnienia, NASA posłała w kosmos sondę DART, by ta przetestowała metodę impaktora kinetycznego i zderzyła się z asteroidą Dimorphos. DART zrealizowała swój cel pomyślnie, udowadniając, że statek kosmiczny jest w stanie zmienić trajektorię lotu asteroidy., powiedziała Lal.W 2029 roku Apophis zbliży się do Ziemi na odległość 32 tysięcy kilometrów. Oznacza to, że z powierzchni planety będzie można ją dostrzec gołym okiem. Znajdzie się bowiem dziesięć razy bliżej nas niż Księżyc. Niektóre satelity zlokalizowane na orbicie geostacjonarnej są oddalone od powierzchni mocniej.NASA potwierdziła już, że badaniem asteroidy Apophis zajmie się jej sonda. Gdy tylko pojazd ten dostarczy na Ziemię próbki asteroidy, do czego dojdzie jeszcze w 2023 roku, NASA zmieni jej nazwę na, czyli, i pośle ją na trajektorię, na której spotka się z Apophis podczas jej przelotu w pobliżu Ziemi.Plan zaproponowany przez Bhavę Lal jest tymczasem jedynie koncepcją. W tej chwili trudno przewidzieć, czy zostanie on zrealizowany.Źródło: SpacePolicyOnline , fot. tyt. Canva