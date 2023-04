Sztuczna inteligencja pozwoliła udoskonalić pierwsze zdjęcie czarnej dziury

Zobacz fotografię czarnej dziury z centrum M87 w nowym wydaniu.

Wykorzystując techniki nauczania maszynowego, zespół naukowców udoskonalił pierwsze wykonane w historii zdjęcie czarnej dziury – supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum galaktyki, znanej też jako. Odświeżona fotografia reprezentuje pełną rozdzielczość oferowaną przez zespół teleskopów, który ją wykonał – tworzącyCzarne dziury to jedne z najmasywniejszych obiektów we Wszechświecie. Ich przyciąganie grawitacyjne jest tak silne, że spoza ich horyzontu zdarzeń nie jest w stanie uciec nawet światło. Dlatego samych czarnych dziur nie jesteśmy w stanie dostrzec. Możemy jednak zobaczyć rozgrzaną materię otaczającą czarne dziury i to właśnie ją widać na zdjęciu supermasywnej czarnej dziury położonej w centrum M87.wyostrzyła dotychczas rozmyte zdjęcie czarnej dziury, pokazując, że techniki nauczania maszynowego mogą stanowić nieocenioną pomoc w pracy astrofizyków. Praca poświęcona nowej wersji fotografii została opublikowana w czasopiśmie Astrophysical Journal Letters

„Około cztery lata po tym, gdy w ramach projektu ETH w 2019 roku ujawniliśmy pierwsze zdjęcie czarnej dziury, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy. Stworzyliśmy zdjęcie, które wykorzystuje pełną rozdzielczość całego układu teleskopów.”

„Nowe techniki nauczania maszynowego, które opracowaliśmy, zapewniają doskonałą okazję ku temu, by w ramach naszej wspólnej pracy zrozumieć fizykę czarnych dziur.”

Rezultat lat pracy

„Wykorzystujemy fizykę, by uzupełnić regiony brakujących danych w sposób, jakiego nigdy nie stosowano, używając nauczanie maszynowe.”

„Nasza metoda może okazać się przydatna w interferometrii, mającej zastosowania w wielu dziedzinach, od badań egzoplanet po medycynę.”

Wyostrzone przez sztuczną inteligencję zdjęcie supermasywnej czarnej dziury położonej w centrum galaktyki M87. | Źródło: ETH Collaboration, powiedział, jeden z naukowców pracujących nad ETH.Uzyskanie pierwszego w historii zdjęcia czarnej dziury, opublikowanego w 2019 roku, wymagało niemałego wysiłku. Do wykonania go wykorzystano łącznie 18 teleskopów -i wiele innych. Teleskopy te musiały obserwować czarną dziurę, oddaloną o 55 milionów lat świetlnych stąd, w dokładnie tym samym czasie.W przygotowaniach do obserwacji supermasywnej czarnej dziury położonej w centrum M87, ich realizacji oraz analizie pozyskanych danych brało udział aż 760 naukowców z niemal 200 różnych instytucji. Niemniej, nawet użycie radioteleskopów z całego świata nie pozwoliło przyjrzeć się czarnej dziurze z M87 szczególnie dokładnie. Wykorzystując technikę nauczania maszynowego o nazwie, udało się zwiększyć rozdzielczość zdjęcia – widoczny na nim obwarzanej przyjął w związku z tym kształt cienkiego pierścienia.Porównanie starej (po lewej) i nowej (po prawej) wersji zdjęcia supermasywnej czarnej dziury z centrum M87. | Źródło: ETH Collaboration, powiedziała, badaczka z, główna autorka nowej pracy z Astrophysical Journal Letters.Ostrzejsze zdjęcia czarnych dziur mogą pozwolić fizykom dokładniej przyjrzeć się czarnych dziurom i lepiej poznać uch horyzonty zdarzeń. Warto wspomnieć, że w zeszłym roku naukowcy z ETH opublikowali też pierwsze zdjęcie supermasywnej czarnej dziury znajdującej się w centrum Drogi Mlecznej – Sagittarius A* . To zdjęcie również było mocno rozmyte. Ciekawe, jak bardzo naukowcy będą w stanie je udoskonalić dzięki swoim algorytmom.Źródło: EurekAlert , fot. tyt. ETH Collaboration