Jazda nowym autem prosto z salonu może być groźna dla zdrowia

Zapach nowego samochodu to zapach… toksyn.

Nie ma to jak wyjechać z salonu samochodowego świeżo zakupionym samochodem, jeszcze pachnącym nowością, prawda? Okazuje się, że zapach ten, kojarzący się z luksusem i pieniędzmi, to oznaka zagrożenia dla zdrowia. Zwłaszcza nowy samochód poddany długiej eskpozycji na wysokie temperatury może stanowić ryzyko dla jego kierowcy lub właściciela.Zespół chińskich i amerykańskich naukowców odkrył, że poziomy wielu rakotwórczych chemikaliów znacznie przekraczają bezpieczne limity w nowych samochodach pozostawionych długo na zewnętrz, gdy jest gorąco. W ramach swoich badań uczeni pozostawiali samochód w takich warunkach na 12 dni.Naukowcy zaprojektowali swoje badanie tak, aby oszacować, jak bardzo na działanie toksycznych związków narażeni są taksówkarze i zwyczajni pasażerowie, którzy średnio spędzają w samochodach odpowiednio 11 i 1,5 godziny. Mowa o związkach, które mogą być zarówno wdychane, jak i wchłaniane przez skórę.Eksperyment przeprowadzony przez naukowców pokazał, że poziomy znanych i prawdopodobnych czynników rakotwórczych zmieniają się w zamkniętym samochodzie w zależności od pory dnia i pogody. Średniej wielkościużyty w badaniu zawierał wewnątrz materiały plastikowe, imitację skóry, różne tkaniny i filc. W nowym aucie materiały te uwalniają lotne związki organiczne.Podczas swojego eksperymentu naukowcy pobierali próbki powietrza z samochodu w różnych punktach czasowych. Próbki te analizowano, by określić w nich stężenia różnych substancji chemicznych. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w ciągu dnia samochód powoli się nagrzewał – temperatura w jego wnętrzu wahała się oddo, związek wchodzący w skład między innymi środków dezynfekujących i bakteriobójczych, został wykryty w nowym samochodzie na poziomie przekraczającym chińskie krajowe normy bezpieczeństwa nawet o 35 procent., zaliczany do czynników rakotwórczych, wykryto zaś w stężeniach przekraczających bezpieczne normy o 61 procent.

Te uwagi weź sobie do serca

Zmiany stężenia formaldehydu w samochodzie podczas eksperymentu. | Źródło: Cell Reports Physical ScienceTo nie wszystko. Stężenie, który również jest substancją rakotwórczą, także osiągało w aucie niebezpieczny poziom. Im wyższa temperatura wszelkich powierzchni w samochodzie, tym poziomy szkodliwych substancji były wyższe. Wspólnie wymienione substancje stwarzają niebezpieczeństwo na tyle duże, że zdaniem naukowców stanowią w przypadku kierowców nowych samochodów „wysokie ryzyko dla zdrowia”.Cóż, rezultaty badań są dość niepokojące. Dostarczają one jednak wiedzy, która ułatwi unikanie toksycznych substancji. Jeśli zakupisz nowe auto, staraj nie trzymać się go w silnie nasłonecznionych miejscach. Po drugie, jeśli już wsiądziesz do mocno nagrzanego samochodu, na początku jazdy otwórz okna i wywietrz go, by zmniejszyć stężenie toksycznych substancji w powietrzu.Oczywiście, dobrze byłoby też położyć nacisk na producentów samochodów, aby Ci zrobili wszystko co w ich mocy, by ochronić kierowców przed toksycznymi substancjami. Byleby nie wiązało się z dalszymi wzrostami cen nowych samochodów, które i tak już są drogie.Źródło: Cell Reports Physical Science , fot. tyt. Pexels/Mike B