NASA wybrała astronautów, którzy polecą dookoła Księżyca

Program Artemis idzie do przodu.

Po raz ostatni astronauciwylądowali na Księżycu w 1972 roku. Teraz agencja pracuje nad tym, aby w końcu na Księżyc powrócić, w ramach programu. Miała już miejsce misja, w ramach której kapsuła Orion dokonała bezzałogowego przelotu wokół jedynego naturalnego satelity Ziemi. Następna w kolejce jest misja, zakładająca załogowy przelot wokół Księżyca, a potem w odbędzie się w końcu pierwsze od kilkudziesięciu lat załogowe lądowanie na Księżycu, w ramach misjiNASA właśnie wybrała astronautów, którzy wezmą udział w misji Artemis II. W sumie jest ich czterech, a w skład grupy wchodzą pierwsza kobieta i pierwszy czarny człowiek, którzy dokonają lotu wokół Księżyca.Kobieta, która jest członkinią załogi Artemis II, to. Koch, astronautka NASA, która w 2019 roku wzięła udział w pierwszym spacerze kosmicznym przeprowadzonym wyłącznie przez kobiety, a także dokonała pierwszej edycji Wikipedii przeprowadzonej z kosmosu, będzie pełniła rolę specjalistki ds. misji. Co ciekawe, Koch odbyła też rekordowo długi pobyt kobiety w przestrzeni kosmicznej.

Przelot wokół Księżyca

Wybrana przez NASA załoga misji Artemis II. | Źródło: NASAPilotem kapsuły Orion podczas misji Artemis II będzie– astronauta NASA. To on będzie pierwszym czarnym człowiekiem, który uda się na orbitę Księżyca. Pozostali członkowie załogi to 47-letni astronauta NASAoraz 47-letni, astronauta Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej. Weisman będzie dowódcą misji Artemis II.Kiedy misja Artemis II się odbędzie? NASA planuje ją na. Czas pokaże, czy uda się tego terminu dotrzymać.Kapsułę Orion wraz z astronautami wyniesie w przestrzeń kosmiczną rakieta SLS (Space Launch System) w wariancie Block 1B. Gdy kapsuła znajdzie się w przestrzeni kosmicznej, odczepi się od rakiety, wykona pojedyncze okrążenie wokół Ziemi, a następnie wyruszy w stronę Księżyca. Kapsuła wraz z astronautami dokona pojedynczego okrążenia wokół Księżyca, a następnie powróci na Ziemię i wyląduje w Oceanie Spokojnym u wybrzeży Meksyku. Misja ma potrwać około 10 dni.Planowany przebieg misji Artemis II. | Źródło: NASAPodczas misji Artemis II astronauci znajdą się nawet 370 kilometrów z dala od Ziemi – ponad 10 tysięcy kilometrów za Księżycem. Misja ta astronautom okazję na przetestowanie możliwości kapsuły Orion, w tym jej możliwości komunikacyjnych.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA