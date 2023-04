Grzyb atakujący drzewa zainfekował pierwszego człowieka

Niepokojąca informacja.

Chondrostereum purpureum zainfekował człowieka w Indiach

Objawy jak przy grypie

Popularność serialu The Last of Us dostępnego na platformie HBO Max sprawiła, że ludzie uświadomili sobie to, jak niebezpieczne dla organizmów żywych potrafią być grzyby. Co prawda eukarioty z rodzajuinfekują na razie jedynie małe zwierzęta, ale efekty tego procesu są, mówiąc delikatnie, dość przerażające. Zobaczcie sami . W sieci właśnie pojawiła się informacja, że grzyb, infekujący do tej pory tylko drzewa, zainfekował pierwszego człowieka.Zabójczy dla roślin grzyb zaraził człowieka i spowodował u niego objawy grypopodobne. Zdaniem naukowców i lekarzy z Indii to pierwszy taki przypadek na świecie. Wcześniej nie odnotowano przypadku, w którym grzyb atakujący rośliny był w stanie to zrobić. Co ciekawe, sprawę opisano dopiero teraz, pomimo że zdarzenie miało miejsce dwa lata temu.Chondrostereum purpureum powodujeu roślin, najczęściej drzew i u pewnych gatunków róż. Rozprzestrzeniany przez unoszące się w powietrzu zarodniki grzyb stopniowo zmienia kolor liści na srebrny i często prowadzi do obumierania flory.Zarażonym był 61-letni mężczyzna, leczony w szpitalu wielospecjalistycznym Consultant Apollo wprzez aż trzy miesiące. W tym czasie doświadczał takich objawów jak kaszel, zmęczenie, trudności w połykaniu i ochrypły głos. Co ważne, zainfekowany był mykologiem, który pracował na co dzień z grzybami.Badania wykonane w szpitalu wykazały, że infekcja spowodowaław szyi mężczyzny, częściowo blokując jego drogi oddechowe. Lekarze odessali ropę, a mężczyźnie przepisano lek przeciwgrzybiczy na dwa miesiące.