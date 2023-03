W 2046 roku asteroida jednak nie spadnie Ci na głowę. NASA się myliła

Możesz spać spokojnie.

O mały włos

„Z reguły jesteśmy bardziej konserwatywni, ale zdecydowanie wygląda na to, że mamy do czynienia z trendem spadkowym.”

Niedawno eksperci informowali o odkryciu nowej asteroidy, która, jak mogło się wydawać, miała stosunkowo spore szanse na to, że w 2046 roku uderzy w naszą planetę. Mowa o asteroidzie 2023 DW o średnicy prawie 50 metrów. Teraz wygląda jednak na to, iż 2023 DW najpewniej jednak wcale nie uderzy w Ziemię. Zarówno, jak izredukowały szacunkowe prawdopodobieństwo kolizji.Początkowo NASA określała szanse na uderzenie 2023 DW w Ziemię jako 1 do 560 - małe, ale i tak większe niż w przypadku większości asteroid. ESA uważała zaś, że szanse te wynosiły 1 do 625, czyli 0,16 procenta. Teraz NASA obniżyła prawdopodobieństwo uderzenia na. Jej zdaniem obiekt ma tylko 0,13% szans na uderzenie w Ziemię., powiedziała, oficer obrony planetarnej NASA.ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, jest jeszcze w mniejszym stopniu zmartwiona 2023 DW. W jej oczach prawdopodobieństwo uderzenia tej asteroidy w Ziemię wynosi już tylko, czyli 0,063% szans.